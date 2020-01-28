Manisa'da korkutan deprem! Türkiye beşik gibi sallanıyor!

AFAD verilerine göre; Manisa'da 4,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. Kars ve Akdeniz'de de art arda depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.10'da merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi. İzmir'de de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmadı.

VALİLİKTEN DEPREM AÇIKLAMASI

Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede 23.10'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 5,08 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.

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AKDENİZ'DE DEPREM

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 77,59 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 152,97 kilometre açıklarında saat 00.45'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 53 kilometre derinlikte gerçekleşti.

KARS DA SALLANDI

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; saat 23:22 itibariyle merkez üssü Kars Sarıkamış olan 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldiği açıklandı.