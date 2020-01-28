Küba'da korkutan deprem! Tsunami uyarısı verildi
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
Son dakika haberi... Küba açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölge için tsunami uyarısı verildidetaylar gelecek...
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