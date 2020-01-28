28 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Küba'da korkutan deprem! Tsunami uyarısı verildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
KÜBA'DA KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberi... açıklarında 7.7 büyüklüğünde meydana geldi. Bölge için uyarısı verildi

detaylar gelecek...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN