Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan başlatmıştı! Seferberlikle 1 milyonu aşkın vatandaş okuryazar oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında 1 milyon 13 bin 634 kişi eğitim aldı. Seferberlikte okuma yazma kurslarına en çok katılımı 834 bin 789 kişiyle kadınlar gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan " Okuryazarlık Seferberliği " kapsamında 1 milyon 13 bin 634 kişi eğitim aldı. Seferberlikte okuma yazma kurslarına en çok katılımı 834 bin 789 kişiyle kadınlar gösterdi.

2018'in Şubat ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nden video konferans aracılığıyla katılmıştı.

Anlı'nın öncülük yaptığı okuma yazma seferberliğini canlı yayında başlatan Erdoğan, Anlı'nın okuma yazma seferberliği konusundaki gayretlerini en başından beri yakından takip ettiğini belirtti. Erdoğan, "Böyle bir kampanya olur da bizim buna destek vermememiz düşünülebilir mi? Milli Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere, ilgili tüm kurumlarımıza bu kampanyayla ilgili talimatları verdik. İmkanlarımızı da seferber ettik. Biz de bu seferberlikte varız diyoruz." demişti.







"BU KAMPANYAYA DESTEK VERİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Milletten destek beklediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etmişti;

"Bu tür kampanyalarımızla eğitim öğretim konusundaki eksiklerimizi önemli ölçüde giderdiğimizi düşünüyorum. Geçmişte çok yüksek oranlarda olan okuma yazma bilmeme düzeyini sıfıra indirene kadar bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Aslında 2003 yılında eşimle birlikte Şanlıurfa'da başlattığımız 'Haydi Kızlar Okula' kampanyasıyla bir adım atmıştık. Bu adım gerçekten meyvelerini verdi, veriyor."





Ekranda okuma yazma seferberliği konusundaki davete icabet eden vatandaşları görünce heyecanının arttığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin okuma yazma kampanyaları konusundaki hassasiyetini bildiklerini, bu kampanyaya da her türlü desteğin verileceğine inandığını söylemişti.





"DİPLOMA TÖRENİNDE SİZLERLE BİRLİKTE OLMAKTAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYARIZ"

Başkan Erdoğan, böyle hayırlı bir işe vesile olduğu için Müge Anlı'ya teşekkür etmişti.

Anlı'nın "Hayalimde büyük diploma törenleri var ne dersiniz?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetmişti:

"Memnuniyetle. Bu tür büyük organizasyonlarla diploma törenlerini birlikte icra etmemiz, sadece bizi değil, tüm milletimizi sevindirecektir. Özellikle de ülkemizde hala 2,5 milyonun üzerinde insanın okuma yazma bilmiyor olması, bu tür kampanyaların önemine işaret ediyor. Üstelik bu sayının kayda değer bir bölümü, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerimizde bulunuyor. Okuma yazma kurslarıyla yılda ortalama 100 bin vatandaşımızın önünde yeni bir dünya açılıyor. Medya kuruluşlarımızın ve sizler gibi medya mensuplarımızın bu konuya gösterdikleri hassasiyet sayesinde bu sayıyı daha da artırabiliriz. Şubat sonu mart ayı başında ders başı yapacak olan yavrularımız ve tüm vatandaşlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Fevkalade mani çıkmadığı takdirde, inşallah diploma töreninde şahsen veya burada olduğu gibi canlı bağlantıyla, sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyarız. Bu vesileyle bizleri ekranları başında takip eden tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."







"HEDEFİMİZ, VATANDAŞLARIMIZIN OKUMA YAZMA ÖĞRENEBİLMESİNİ SAĞLAMAK"

Emine Erdoğan ise bu seferberlikte yıllardır var olduklarının altını çizerek, "Ülkemizin bu derin yarasının tedavisine katkı sağlamak için bizzat başlattığımız ve başarıyla neticelendirdiğimiz kampanyalar bulunuyor." diye konuşmuştu.

Sadece "Ana Kız Okuldayız" kampanyasında sertifika verilenlerin sayısının 1 milyon 832 bin olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, "Sizler gibi kıymetli arkadaşlarımızın yürüttükleri kampanyalara her türlü desteği verdik, veriyoruz. Hedefimiz, kadınıyla erkeğiyle tüm vatandaşlarımızın okuma yazma öğrenebilmesini sağlamaktır. Size de böylesine önemli bir konuya hassasiyet gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

MÜGE ANLI: DESTEKLEYECEĞİNİZE EMİNDİM

Programın sunucusu Müge Anlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bize okulda öğretilen, 'Seferberliği, Cumhurbaşkanı başlatır.' Konuk olan kişilerin yaşadığı acziyeti görünce, bunun seferberliğe dönüşmesi ve Cumhurbaşkanının başlatması gerektiği fikri tamamen benim burada spontane söylediğim bir şeydi. Ama sizin destekleyeceğinize o kadar emindim ki çok teşekkür ediyorum." demişti.

Bunun gerçek anlamda bir seferberlik olacağını belirten Anlı, "İki gün önce Müsteşar Yardımcınızla bir görüşmem oldu. Bana söylenen şu. 'Sizin verdiğiniz direktiflerle tek bir kişi dahi kursa yazılmak isterse, biz ona sınıf açacağız. Tüm gücümüzle seferber olacağız.' Sizin direktifleriniz sayesinde oldu." diye konuşmuştu

Emine Erdoğan'ın desteğine çok ihtiyaç duyduklarını dile getiren Anlı, "Haydi Kızlar Okula", "Anne Kız Okuldayız" kampanyalarının büyük ses getirdiğini hatırlatmıştı.