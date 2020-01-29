İHA'lar deprem bölgesinde 3 saatte 275 noktayı taradı
Elazığ'da 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gönderilen Bayraktar TB2 ve Anka İnsansız Hava Araçları (İHA) ile İnsanlı Keşif Uçakları (İKU), 3 saat içinde 275 ayrı noktayı taradı. Ankara ve deprem olan illerin komuta merkezlerine aktarılan bu görüntülerle arama kurtarma birimlerinin doğru ve etkin bir şekilde yönlendirildiği belirtildi.
Jandarma Genel Komutanlığı, Elazığ'da geçen cuma günü meydana gelen depremin hemen ardından Bayraktar TB2 ve İHA ile İKU'yu bölgeye yönlendirdi. Havada keşif görevi icra eden araçlar, yaklaşık 3 saat içinde 275 ayrı noktayı taradı. Bu sayede depremden 25 dakika sonra ilk görüntüler Ankara'ya ve deprem olan illerin komuta merkezlerine aktarıldı.
Yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri sayesinde elde edilen görüntüler sonrası acil genel tespit noktaları tespit edilerek, bu noktalara ekipler sevk edildi. Ayrıca, köylere jandarma devriyesi yönlendirilerek hava yer irtibatı, müdahale edilecek yıkıntıların doğru önceliklendirilmesinde karar vericilere bilgi desteği sağlandı. Şehir içi ve şehir dışı trafiğinin kontrolünün sağlandığı görüntüler ile yine gelecek yardımların aksamadan devamı için yıkıntıların ve deprem nedeniyle oluşan heyelanın yolları kapattığı noktaların tespitine ağırlık verildi.
Tüm bu görevlerin yanında, deprem bölgesinde olası suça yönelik faaliyetlerin engellenmesi kapsamında güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine de havadan katkı sağlandı.
Arama kurtarma birimlerinin doğru ve etkin bir şekilde yönlendirilmesine önemli katkılar sunan araçların, ilk defa Elazığ depreminde tespit, irtibat ve acil bilgi ihtiyaçlarının temininde çok etkili kullanıldığı öğrenildi. Araçların depremin oluş saatinden itibaren 7/24 esasıyla 200 saatin üzerinde havadan keşif görevi icra ettiği bildirildi.
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