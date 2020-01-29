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İstanbul Havalimanı'nda yoğun güvenlik önlemi! Termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ!

'nda '' nedeniyle geçen hafta kurulumu yapılan ve 'den gelen yolcuları tarayan sayısı ikiye çıkarıldı. Bugün Çin'den gelen 4 uçağın yolcuları iki ayrı noktada kurulan iki ayrı termal kamera ile izlendi. Ayrıca Çin uçuşlarında görevli Türk Hava Yolları'nın () uçuş ekipleri de koruyucu maske takmaya başladı.

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan yeni tip ölümcül 'koronavirüsü'ne karşı 'nda Çin'den gelen yolculara yönelik geçen cuma günü başlatılan termal kameralı önlemler devam ediyor. sayısı ikiye çıkarılırken, kontrollerde Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı görevlilerin sayısı da artırıldı. Çin'den sabah saatlerinde gelen 4 uçağın yolcuları termal kameralarla kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ayrıca 'nin Çin uçuşlarında görevli kabin ve kokpit ekiplerinin de isteğe bağlı olarak ''e karşı önlem olarak koruyucu maske taktıkları görüldü.

EĞİTİMİNİ YARIDA BIRAKIP TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Öte yandan Çin'de yaşayan Türkler de koronavirüs tehdidinin ardından Türkiye'ye dönmeye başladı. 4 ay önce dil eğitimi için Xiamen şehrine giden Eren Ocak onlardan biriydi. Yaşadıklarını havalimanında basın mensuplarına anlatan Ocak, şunları söyledi: "Çince öğrenmek üzere Xiamen Üniversitesi'ne kayıt oldum. Çin tatili sırasında 'koronavirüsü' ortaya çıktı. Okulumuz bir bildiri yayınladı Normalde tatilimiz Mart'ın 16'sında bitecek iken ikinci bir emre kadar 'okula kimse dönmesin' dendi. Tatil nedeniyle şehir dışına çıkanlar geri dönmedi. Benim yaşadığım eyalatte koronavirüsü vakası 30'dan 56'ya çıktı. Gün geçtikçe de artıyor" dedi.

"HER YER HAYALET ŞEHRE DÖNÜYOR"

Ocak, "Dışarı çıkan insan sayısı epey azaldı. Maskesiz kimse dışarı çıkmıyor. Ben şehir dışında yaşıyorum. Xiamen'e giderken normalde her gün trafik olur ancak buraya gelirken hiç trafik yoktu; araba bile yoktu. Her taraf hayalet şehre dönüyor. Benim okuduğum üniversitedeki Türkler'in neredeyse hepsi ülkeye döndü. Yabancıların hepsi geri dönüyor. Ben de bu olayların biraz yatışmasını bekleyeceğim. Virüsün durumuna bağlı olarak belki Eylül'e doğru dönebilirim" diye konuştu.

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