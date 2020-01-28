Isparta'da 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan hastayla ilgili flaş gelişme!

Isparta'dan gelen son dakika haberine göre koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan hastayla ilgili flaş gelişme yaşandı. Çin'den gelen ve öksürük ile ateş şikayeti üzerine başvurduğu hastanede 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan S.A.'da, yapılan tetkikler sonucu virüs tespit edilmedi. İl Sağlık Müdürlüğü'nce S.A.'nın taburcu edildiği açıklandı. Çin'de koronavirüs nedeniyle en az 100 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Koronavirüs Avrupa'ya sıçramış durumda ve ülkeler buna yönelik önlemleri almak için çaba gösteriyor.

Çin'den geldiğini söyleyen S.A. adlı erkek hasta, dün, Isparta Şehir Hastanesi'ne öksürük ve ateş şikayetleriyle başvurdu. S.A., 'koronavirüs' şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ

Özel alanda tutulan hastanın sağlık durumu, yakından takip edildi. S.A.'dan alınan örnekler, Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarı'na gönderilerek, incelendi. Yapılan tetkik sonucu S.A.'da, 'koronavirüs' tespit edilmedi. Tedavisi tamamlanan S.A., hastaneden taburcu edildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Isparta Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Şehir Hastanesi'ne başvuran 2019-nCoV olası vaka S.A.'nın tahlilleri Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarı'nda incelenmiş olup; 2019-nCoV virüsüne rastlanmamıştır. Hastanın gerekli tıbbi tedavileri yapılmış olup, taburcu edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.