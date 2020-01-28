28 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Almanya'da ilk kez görüldü! Koronavirüs dünyaya yayılıyor...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
ALMANYA'DA İLK KEZ GÖRÜLDÜ! DÜNYAYA YAYILIYOR...

'da ilk kez, Çin'in şehrinden yayılan yeni tip (2019-nCoV) vakasına rastlandı. İlk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybı 106'ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 bin 515'e yükselmişti. Dün de Bulgaristan'da, grip salgını nedeniyle başkent Sofya başta olmak üzere birçok ilde, ilk orta ve lisede 100 bin öğrencinin eğitim gördüğü 500 okulda grip salgını nedeniyle 6 Şubat tarihine kadar eğitime ara verilmişti.

Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Starnberg bölgesindeki 1 kişiye yeni tip koronavirüsün bulaştığı bildirildi.

Eyaletin Sağlık ve Gıda Dairesinde oluşturan "enfeksiyon çalışma grubu", bu kişinin hastanede iyi durumda olduğu, karantinaya alındığı ve izlendiği bilgisini paylaştı.

Hastanın yakın temas halindeki kişilerin kapsamlı aydınlatıldığı ve olası belirtiler, hijyen önlemleri ve hangi yollarla virüsün bulaşacağına ilişkin bilgiler verildiği aktarılan açıklamada, şu an için Bavyera eyaletindekilere yeni tip koronavirüsün bulaşma riskinin "düşük" olarak görüldüğü kaydedildi.

İlk olarak 12 Aralık'ta 'da tespit edilen yeni tip (2019-nVoC) salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybı 106'ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 bin 515'e yükselmişti.

BULGARİSTAN'DA GRİP ALARMI! OKULLAR TATİL EDİLDİ...

Dün de Bulgaristan'da, grip salgını nedeniyle başkent Sofya başta olmak üzere birçok ilde, ilk orta ve lisede 100 bin öğrencinin eğitim gördüğü 500 okulda grip salgını nedeniyle 6 Şubat tarihine kadar eğitime ara verilmişti.

Bulgaristan'da grip salgınının yaygınlaşmasıyla, ülke çapında alarm verildi. Grip salgının en çok etkilediği kentler arasında başkent Sofya, Burgas, Veliko Tırnovo, Montana, Plovdiv, Küstendil ve Blagoevgrad yer aldı.

TÜRKLERİN YOĞUN OLDUĞU KENTLERDE VAR

Gribin etkili olduğu iller arasında yaklaşık 100 binin üzerinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı , Haskovo, Kırcaali yerleşim yerleri var. Bu bölgelerin dışında son olarak hastalığın yoğun görüldüğü Asenovgrad, Plovdiv, Burgas kentleri olmak üzere grip ülke geneline hızla yayılıyor. Bulgar hükümeti, grip salgının yayılmasını önlemek amacıyla 100 bin öğrencinin eğitim gördüğü 500 okulda 6 Şubata kadar eğitime ara verildiğini açıkladı.

HASTANELERDE AMELİYATLAR İPTAL EDİLDİ, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bulgaristan'ın genelinde yayılan grip salgını nedeniyle hastanelerde planlı ameliyatlar iptal edilirken, hamile kadınlar ve çocukların rutin hasta kontrolleri salgın nedeniyle yapılamıyor. Bulgaristan'ın Borino kasabasında geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki bir kişinin domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Grip salgını Bulgaristan'ın genelini kaplamaya başlarken, hastalığın etkisi Ocak ayının sonu ile Şubat ayının ilk haftalarında etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

CORONA VİRİSÜNE KARŞI UYARI

Bulgaristan hükümeti yetkilileri Çin'de başlayıp her geçen gün farklı ülkelere yayılan, corona virüsü ile ilgili vatandaşları uyardı. Yetkililer bu virüse karşı vatandaşı uyaran basın açıklaması yayınladı.

Sri Lanka'da ilk yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı SRİ LANKA'DA İLK YENİ TİP KORONAVİRÜS VAKASINA RASTLANDI
Son dakika: Aksaray'da koronavirüs alarmı AKSARAY'DA KORONAVİRÜS ALARMI
İzmir'de 'koronavirüs' paniği! Çin seyahatinden dönen iş insanına 'koronavirüs' şüphesiyle tetkik İZMİR'DE 'KORONAVİRÜS' PANİĞİ! ÇİN SEYAHATİNDEN DÖNEN İŞ İNSANINA 'KORONAVİRÜS' ŞÜPHESİYLE TETKİK
Nepal'de bir kişide yeni tip koronavirüs görüldü NEPAL'DE BİR KİŞİDE YENİ TİP KORONAVİRÜS GÖRÜLDÜ
Son dakika: Çin'deki koronavirüs salgınında flaş gelişme! Tüm toplu ulaşım durduruldu ÇİN'DEKİ KORONAVİRÜS SALGININDA FLAŞ GELİŞME! "TÜM TOPLU ULAŞIM DURDURULDU"
Son dakika: Çin'deki koronavirüs salgınında ölü sayısı arttı! ÇİN'DEKİ KORONAVİRÜS SALGININDA ÖLÜ SAYISI ARTTI!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN