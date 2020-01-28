Almanya'da ilk kez görüldü! Koronavirüs dünyaya yayılıyor...
Almanya'da ilk kez, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vakasına rastlandı. İlk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybı 106'ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 bin 515'e yükselmişti. Dün de Bulgaristan'da, grip salgını nedeniyle başkent Sofya başta olmak üzere birçok ilde, ilk orta ve lisede 100 bin öğrencinin eğitim gördüğü 500 okulda grip salgını nedeniyle 6 Şubat tarihine kadar eğitime ara verilmişti.Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Starnberg bölgesindeki 1 kişiye yeni tip koronavirüsün bulaştığı bildirildi.
Eyaletin Sağlık ve Gıda Dairesinde oluşturan "enfeksiyon çalışma grubu", bu kişinin hastanede iyi durumda olduğu, karantinaya alındığı ve izlendiği bilgisini paylaştı.
Hastanın yakın temas halindeki kişilerin kapsamlı aydınlatıldığı ve olası belirtiler, hijyen önlemleri ve hangi yollarla virüsün bulaşacağına ilişkin bilgiler verildiği aktarılan açıklamada, şu an için Bavyera eyaletindekilere yeni tip koronavirüsün bulaşma riskinin "düşük" olarak görüldüğü kaydedildi.
İlk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybı 106'ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 bin 515'e yükselmişti.
BULGARİSTAN'DA GRİP ALARMI! OKULLAR TATİL EDİLDİ...
Dün de Bulgaristan'da, grip salgını nedeniyle başkent Sofya başta olmak üzere birçok ilde, ilk orta ve lisede 100 bin öğrencinin eğitim gördüğü 500 okulda grip salgını nedeniyle 6 Şubat tarihine kadar eğitime ara verilmişti.
Bulgaristan'da grip salgınının yaygınlaşmasıyla, ülke çapında alarm verildi. Grip salgının en çok etkilediği kentler arasında başkent Sofya, Burgas, Veliko Tırnovo, Montana, Plovdiv, Küstendil ve Blagoevgrad yer aldı.
TÜRKLERİN YOĞUN OLDUĞU KENTLERDE VAR
Gribin etkili olduğu iller arasında yaklaşık 100 binin üzerinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı , Haskovo, Kırcaali yerleşim yerleri var. Bu bölgelerin dışında son olarak hastalığın yoğun görüldüğü Asenovgrad, Plovdiv, Burgas kentleri olmak üzere grip ülke geneline hızla yayılıyor. Bulgar hükümeti, grip salgının yayılmasını önlemek amacıyla 100 bin öğrencinin eğitim gördüğü 500 okulda 6 Şubata kadar eğitime ara verildiğini açıkladı.
HASTANELERDE AMELİYATLAR İPTAL EDİLDİ, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bulgaristan'ın genelinde yayılan grip salgını nedeniyle hastanelerde planlı ameliyatlar iptal edilirken, hamile kadınlar ve çocukların rutin hasta kontrolleri salgın nedeniyle yapılamıyor. Bulgaristan'ın Borino kasabasında geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki bir kişinin domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Grip salgını Bulgaristan'ın genelini kaplamaya başlarken, hastalığın etkisi Ocak ayının sonu ile Şubat ayının ilk haftalarında etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
CORONA VİRİSÜNE KARŞI UYARI
Bulgaristan hükümeti yetkilileri Çin'de başlayıp her geçen gün farklı ülkelere yayılan, corona virüsü ile ilgili vatandaşları uyardı. Yetkililer bu virüse karşı vatandaşı uyaran basın açıklaması yayınladı.
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