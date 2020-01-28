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Dünya Sağlık Örgütü'den flaş koronavirüs açıklaması: Hata yaptık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
DSÖ'DEN FLAŞ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI!

, ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan Koronavirüs hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs hakkında bir önceki raporda hata yaptıklarını, söz konusu ölümcül salgının uluslararası alandaki aciliyetinin “yüksek” olduğunu belirtti.

DSÖ yetkilileri pazartesi günü AFP'ye yaptığı açıklamada bir önceki raporlarda "hata" yaptıklarını ve söz konusu ölümcül salgının uluslararası alandaki aciliyetinin "yüksek" olduğunu belirtti.

"ACİL DURUM İLANI"

Euronews'te yer alan habere göre, bu "düzeltmenin" uluslararası kamu sağlığı açısından " ilanı" anlamına gelmeyeceği de vurgulandı.

"KÜÇÜK İHTİMAL"

Geçtiğimiz hafta "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu bildiren örgüt, ölümcül salgının küresel çapta tehdide dönüşme riski için "küçük ihtimal" ifadesini kullanmıştı.

CAN KAYBI 106'YA YÜKSELDİ

Diğer yandan 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan ölümcül koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 106'ya yükseldi. Koronavirüs (2019-nCoV) ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

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