Sri Lanka'da ilk yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı
Sri Lanka'da ilk kez, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) vakasına rastlandığı bildirildi.
Sri Lanka basınında çıkan haberlere göre, Sri Lanka Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hubey eyaletinden ülkeye gelen 40'lı yaşlarında Çinli bir kadında yeni tip koronavirüs tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, 19 Ocak'ta turist olarak geldiği Sri Lanka'da rahatsızlanması üzerine 25 Ocak'ta hastaneye başvuran söz konusu kişinin, virüse ilişkin test sonuçlarının pozitif çıktığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'ndeki (IDH) tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
- Kanada ve Tayvan'da "yeni tip koronavirüs" vakaları arttı
Diğer yandan, Çin ana karası dışında yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görülen kişi sayısı Kanada'da 2, Tayvan'da 5'e yükseldi.
Ontario bölgesi Sağlık Hizmetleri Şefi Dr. David Williams, Çin'in Vuhan kentinden 22 Ocak günü Toronto'ya dönen ve ülkede yeni tip koronavirüsün dün ilk kez tespit edildiği 50'li yaşlardaki erkek hastanın, beraber seyahat ettiği eşinde de virüse rastlandığını ifade etti.
Williams, söz konusu kadın hastanın, Toronto'ya varmalarından bu yana karantina ve müşahede altında bulunması dolayısıyla Kanadalılar için riskin düşük olduğunu söyledi.
Focus Taiwan'ın haberine göre, Tayvan Hastalık Kontrol Merkezlerinden (CDC) yapılan açıklamada, adada doğrulanan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) vakası sayısının 5'e çıktığı bildirildi.
Tayvan Salgın Kontrol Merkezinden, Tayvan'da bugün öğlen itibarıyla 402 şüpheli vakanın kaydedildiği, bunlardan 5'inin virüsü taşıdığının doğrulandığı belirtildi.
- Çin'de yeni tip koronavirüs nedeniyle 82 kişi hayatını kaybetti
Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Vuhan kentinde tespit edildi. "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformu, 2019-nVoC salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybının 82'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının 2 bin 844'e yükseldiğini açıklamıştı.
Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 8, Makao Özel İdari Bölgesi'nde 2, Tayvan'da 5, Tayland'da 8, Güney Kore'de 4, Japonya'da 4, ABD'de 5, Vietnam'da 2, Singapur'da 4, Fransa'da 3, Malezya'da 4, Kanada'da 2, Avustralya'da 5, Nepal, Kamboçya ve Sri Lanka'da da birer vaka tespit edildi.
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