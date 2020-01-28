Aksaray'da 'Koronavirüs' şüphesi! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Koronavirüs'ü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz, yani ateşinin olduğu bir yolcu olmadığını çok net bir ifade ile söyleyebilirim." diyen Bakan Koca, "Çin'deki Türk vatandaşlarını ambulans uçak ile getireceğiz." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"Alınması gereken tüm önemler alındı. Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz, yani ateşinin olduğu bir yolcu olmadığını çok net bir ifade ile söyleyebilirim.
Aksaray'da dünden bu yana gündemde olan 12 kişinin içinde sadece bir kişinin öksürük ve halsizlik yakınmasıyla başvurması neticesi 12 kişiyi izole bir ortamda sonuç çıkana kadar yakın takip etmeyi uygun bulduk.
Hastalık genelde zatürre tablosuyla ilerleme potansiyeli taşıyor. Ama bu hastamızda herhangi bir ilerleme olmadı. Örmek numune çalışmasında H1N1 olarak kesin tanısını almış olduk. Herhangi bir şüphenin olmadığından emin olduk. Bundan sonraki süreçte mevsimsel grip tedavisi süreci olacak.
Koronavirüsü için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturduk. Bakanlık bünyesinde de bir bilim kurulu da oluşturuldu.
ÇİN'DEKİ TÜRK VATANDAŞLARI
Türk vatandaşımız olarak 25 kişiye yakın olduğunu biliyoruz. Bu sayı 30-35'i bulabilir. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığımızla işbirliği içerisinde buradan bir Milli Savunma Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile getirmekten yanayız
Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin'e göndermeyi ve oradan hastalarımızı, vatandaşımızı gelmek isteyenleri getirmekten yanayız."
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