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Kırklareli ilçe kongre seçimlerine Kemal Kılıçdaroğlu talimatlı atama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
CHP'DE SKANDAL PATLADI! KILIÇDAROĞLU BAKIN NE YAPTI...

"Demokrasi" naraları atan ve her fırsatta düşmanlığına soyunarak eleştirilerde bulunan ’nin Genel Başkanı ile ilgili bir skandal daha ortaya çıktı. CHP’nin ilçe kongre seçimlerinde delegeler tarafından seçilmesi gereken Divan Başkanı, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla genel merkezden atandı.

ilçe kongrelerinde 'nin parti tüzüğünde bile olmayan bir uygulamaya gidildi. İlçe delegeleri tarafından seçilmesi gereken Divan Başkanı, iki genel başkan yardımcısının imzasıyla belirlendi. Genel Başkan Yardımcıları ile 'in imzasıyla 22 Ocak 2020 tarihinde imzalanan genelge, Kırklareli CHP İl ve ilçe başkanlıklarına gönderildi.

DİVAN BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTMEK...

Akşam'da yer alan habere göre yazıda şu ifadelere yer verildi: "Kırklareli ili Merkez ilçesinde 26 Ocak 2020 tarihinde Pazar günü yapılacak olan ilçe kongre seçiminde, Divan Başkanlığı görevini yürütmek, kongrenin tüzük-yönetmelik hükümlerine uygunluğunu izlemek ve denetlemek üzere Tekirdağ Milletvekili Sayın İlhami Özcan Aygün görevlendirilmiştir" denildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Kılıçdaroğlu tarafından Divan Başkanı olarak Kırklareli'ne gönderilen İlhami Özcan Aygün, pazar günü Twitter hesabından "Genel Merkezimizin görevlendirmesiyle Divan Başkanlığını yaptığım Kırklareli'nde CHP Merkez ilçe kongresindeyiz" mesajını paylaştı.

TÜZÜK İHLAL EDİLDİ

Oysa parti tüzüğünde Divan Başkanının seçilmesiyle ilgili 39'uncu Madde çok açık: Kongre üyeleri ya da partililer arasından bir başkan, kongre üyeleri arasından bir başkan yardımcısı ve en az bir yazman seçilir."

160 PARTİLİ DİSİPLİNE VERİLMİŞTİ

Seçimlere bağımsız girerek belediye başkanı olan eski CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu'na destek veren 160 partili, disipline verilmişti. Beylikdüzü'ndeki kongrede ise Divan Başkanı seçilen Muharrem Erkek, İmamoğlu'nun desteklediği Taşkın Özer'i tek aday yapmak isteyince partililer üzerine yürümüştü.

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