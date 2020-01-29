29 Ocak 2020, Çarşamba
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Elazığ depreminde son durumu paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2020
ELAZIĞ DEPREMİNDE SON DURUM PAYLAŞILDI!

Son dakika haberine göre; , 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ve iyileştirme çalışmalarına dair son durumu paylaştı. Başkanlık açıklamasında, "Tüm ilçe/mahalle yolları açık durumdadır. Demiryolu güzergahlarında tren seferleri sorunsuz devam etmektedir. Hava meydanlarında da ulaşımı aksatacak bir hasar bulunmamaktadır. Depremin yaşandığı bölgelerde enerji ve ulaşım arz durumunda hiçbir aksaklık bulunmamaktadır." denildi.

Cumhurbaşkanlığı , 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremdeki çalışmalara ilişkin bilgilendirme paylaşımında bulundu.

çalışmalarına dair grafik yayınlayan İletişim Başkanlığı 29 Ocak 2020 itibariyle son durumu paylaştı.

İletişim Başkanlığı paylaşımında şu ifadeleri kullanıldı:

ARAMA KURTARMA PERSONELİ GÖREVLENDİRME DURUMU

Arama kurtarma, sağlık, psikososyal destek ve insani yardım personeli

Toplam: 5.148 personel, 636 araç, 22 arama köpeği

BÖLGEYE SEVK EDİLEN YARDIM MALZEMELERİ

26 bin 397 çadır
27 bin 430 yatak
66 bin 751 battaniye
4.312 ısıtıcı
4 mobil mutfak
2 sahra mutfak kiti
7 ikram aracı

HASAR GÖREN YAPILAR

5.979 hafif hasarlı
296 orta hasarlı
3.442 ağır hasarlı
381 yıkık

ETKİLENEN KİŞİ SAYISI

45 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
41 kişi hayatını kaybetti
1.607 kişi yaralı
1.539 kişi taburcu edildi
68 kişinin tedavisi sürüyor

Tüm ilçe/mahalle yolları açık durumdadır. Demiryolu güzergahlarında tren seferleri sorunsuz devam etmektedir. Hava meydanlarında da ulaşımı aksatacak bir hasar bulunmamaktadır. Depremin yaşandığı bölgelerde enerji ve ulaşım arz durumunda hiçbir aksaklık bulunmamaktadır.

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