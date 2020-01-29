Pekin Büyükelçisi: 32 Vatandaşımızı tahliye edeceğiz
Gelen son dakika haberine göre...Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Çin'de yaşayan 32 Türk vatandaşının aileleriyle birlikte birkaç gün içinde tahliye edileceğini söyledi. Büyükelçi Önen, "Biz tüm vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Hiçbir vatandaşımızda virüsle alakalı bir durum tespit edilmedi” ifadelerinde bulndu.
İşte Pekin Büyükelçisi Emin Önen'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"HALKI PANİĞE SEVK EDECEK YANLIŞ BİLGİLER"
"Ölüm sayısı 106'ya ulaştı. Vaka sayısı da 6 bini geçmiş vaziyette. Karantinaya alınanların sayısı 44 bini geçmiş vaziyette. Şu aşamada Çin'in birçok eyaletinde büyükşehirlerde Vuhan şehrinde karantina şartları uygulanıyor. Otobüs ulaşımı durdurulmuş vaziyette. Şunu da ifade etmem lazım. Türkiye'de bazı sosyal medya hesaplarında çok abartılı yanlış bilgiler, halkı paniğe sevk edecek yanlış bilgiler de dolaşıyor.
TÜRKLER TAHLİYE EDİLECEK
Biz tüm vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Vuhan'da 32 vatandaşımız var. Biz de resmi girişimlerde bulunmuştuk. 32 vatandaşımızı çıkartmak için girişimlerimize başladık. Hiçbir vatandaşımızda virüsle alakalı bir durum tespit edilmedi"
Biz Çinli yetkililerle organize ediyoruz. Türkiye'den gelecek ambulans uçakla beraber, içinde uzman doktorların da bulunduğu uçakla beraber vatandaşlarımız Türkiye'ye gelecekler. Belli bir karantina şartlarının uygulanacağı şüphesiz. Sevindirici tarafı herhangi bir vatandaşımızda vaka tespit edilmiş değil.
"TÜM VATANDAŞLARIMIZLA İRTİBAT HALİNDEYİZ"
Hem onların sağlığı, hem ülkenin sağlığı açısından belli bir prosedür uygulanacak. Çin genelinde bize kayıtlı 6 bin vatandaşımız var, diğer başkonsolosluklarımızla irtibat halindeyiz. Tüm vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz, zaten ilan ettik numaralarımızı. Çin'e özgü sosyal medya hesaplarında chat grubu kurduk, oradan da yazıyorlar. Turizm, iş amaçlı gelen Türk vatandaşları da bize ulaşmış vaziyette. 32 vatandaşımız Wuhan'da bulunan vatandaşımız.
Çok farklı, çok abartılı rakamlar var. bizim başkonsolosluklarımız vasıtasıyla aldığımız bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Dünyada dolaşan sosyal medya hesaplarında bazı abartılı rakamlar var. İnsanları paniğe sevk etmemek lazım.
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