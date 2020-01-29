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Tüm Türkiye Elazığ için seferber oldu! Rekor bağış toplandı

Tüm Türkiye Elazığ ve Malatya'daki 6,8'lik depremin ardından seferber oldu. Büyük küçük demeden herkes depremzedelerin yaralarını sarmak için elini taşın altına koydu. Esra Erol, yaraların sarılması için başlatılan kampanyada 1 buçuk milyon lira toplarken Nusret Gökçe de mekanlarının 1 milyon liralık hasılatını bağışlayıp "Helal olsun" dedirtti. Acun Ilıcalı ise TV kanalında düzenlediği kampanya ile rekor bağış topladı.

Giriş Tarihi: 29.01.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 09:59
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Tüm Türkiye Elazığ için seferber oldu! Rekor bağış toplandı

Türkiye 6.8'lik depremle sarsılan Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımız için tek yürek oldu. 7'den 77'ye herkes, depremzedelerin yaralarını sarmak için elini taşın altına koydu. Sosyal sorumluluk projelerinde başı çeken atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol da depremzedeler için seferber oldu.

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Tüm Türkiye Elazığ için seferber oldu! Rekor bağış toplandı

1.5 MİLYON TL TOPLANDI

KIZILAY ile işbirliği yapan Erol, deprem bölgesine bir tır yardım malzemesi gönderdi. Ünlü sunucu, önceki gün de programında yine Kızılay işbirliğiyle başlatılan 'İyilik Sensiz Olmaz' SMS bağış kampanyası ile yarım saatte 1 milyon 581 bin 800 lira topladı. Rekor katılım, yüzleri güldürdü.

Erol, takipçilerine "Hepinizin iyi kalbinden öperim" diye seslendi

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Tüm Türkiye Elazığ için seferber oldu! Rekor bağış toplandı

Ünlü restoran sahibi Nusret Gökçe, Türkiye'de bulunan 5 restoranının bir günlük cirosunu depremzedeler için bağışlayacağını açıklamıştı. Instagram hesabından paylaşım yapan Nusret Gökçe mekanlarının 1 milyon liralık hasılatını bağışlayıp "Helal olsun" dedirtti.

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Tüm Türkiye Elazığ için seferber oldu! Rekor bağış toplandı

Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray da kızı Yağmur Ünal'la birikte Elazığ ve Malatya'ya çok sayıda kışlık kıyafetle ısıtıcı gönderdi.

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Tüm Türkiye Elazığ için seferber oldu! Rekor bağış toplandı

BAKANLARDAN REKOR BAĞIŞ

En büyük kampanyalardan birine Acun Ilıcalı imza attı. Ilıcalı'nın kanalı TV8'de önceki akşam yayınlanan "Tek Yürek" adlı programda siyasi liderler, iş insanları, sanatçılar ve vatandaşlar bağışta bulundu. Ilıcalı, toplanan bağış miktarını Instagram'dan açıkladı: 73 milyon TL. Kampanyaya destek veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 26 bin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 20 bin lira bağışta bulundu. İş dünyasından Cemil Kazancı ve Burak Soylu 2'şer milyon lira, Hüseyin Özdilek, Cihan Kamer, Taha Aksoy ve Burak Yakın da 1'er milyon lira bağışladı.