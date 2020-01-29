Tüm Türkiye Elazığ için seferber oldu! Rekor bağış toplandı

Tüm Türkiye Elazığ ve Malatya'daki 6,8'lik depremin ardından seferber oldu. Büyük küçük demeden herkes depremzedelerin yaralarını sarmak için elini taşın altına koydu. Esra Erol, yaraların sarılması için başlatılan kampanyada 1 buçuk milyon lira toplarken Nusret Gökçe de mekanlarının 1 milyon liralık hasılatını bağışlayıp "Helal olsun" dedirtti. Acun Ilıcalı ise TV kanalında düzenlediği kampanya ile rekor bağış topladı.