Elazığ Fethi Sekin Hastanesi 6,8'lik depremi 3.1 olarak hissettirdi

Türkiye, Elazığ'da yaşanan ve hepimizi üzen afet sonrası bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. 41 vatandaşımızı kaybettiğimiz deprem Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerden de şiddetli şekilde hissedildi. Öte yandan Sivrice merkezli depremin en az hissedildiği yer Elazığ Fethi Sekin Hastanesiydi. Vatandaşların bir kısmı da depremin ardından kendini Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne attı. Nedeniyse hastanenin mühendisliğinin buna uygun olarak inşa edilmesi oldu. Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenmeyen ve şehrin en güvenli yapısı sayılabilecek Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, zemininde bulunan 872 deprem izolatörü sayesinde kesintisiz sağlık hizmeti verilebildi.