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Elazığ Fethi Sekin Hastanesi 6,8'lik depremi 3.1 olarak hissettirdi

Türkiye, Elazığ'da yaşanan ve hepimizi üzen afet sonrası bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. 41 vatandaşımızı kaybettiğimiz deprem Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerden de şiddetli şekilde hissedildi. Öte yandan Sivrice merkezli depremin en az hissedildiği yer Elazığ Fethi Sekin Hastanesiydi. Vatandaşların bir kısmı da depremin ardından kendini Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne attı. Nedeniyse hastanenin mühendisliğinin buna uygun olarak inşa edilmesi oldu. Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenmeyen ve şehrin en güvenli yapısı sayılabilecek Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, zemininde bulunan 872 deprem izolatörü sayesinde kesintisiz sağlık hizmeti verilebildi.

Giriş Tarihi: 29.01.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 10:36
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Elazığ Fethi Sekin Hastanesi 6,8'lik depremi 3.1 olarak hissettirdi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin mimarı Ahmet Akyüz, inşaatın başından beri burada görevli olduğunu söyleyerek, "Ben bile depremden 5-10 dakika sonra evimden çıkıp hastane binasına koştum. Elazığ'da şu anda sismik izolatör sistemi ile donatılmış tek yapı burası. Hastanenin ne kadar güvenli ve sağlam olduğunu biliyordum.

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Elazığ Fethi Sekin Hastanesi 6,8'lik depremi 3.1 olarak hissettirdi

Bu nedenle ben de depremden hemen sonra yaralı olmadığım halde hastaneye geldim. Hatta geldiğimde buradaki insan kalabalığı da dikkatimi çekti. Vatandaşlar da güvenli buldukları için zannediyorum depremden hemen sonraki dakikalarda soluğu burada almışlardı.

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Elazığ Fethi Sekin Hastanesi 6,8'lik depremi 3.1 olarak hissettirdi

Otopark vesaire normal zamanlarından çok daha yoğundu, depremden hemen sonraki dakikalar içinde. Daha sonra yaralılar da zaten getirilmeye başlandı" dedi.

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Elazığ Fethi Sekin Hastanesi 6,8'lik depremi 3.1 olarak hissettirdi

"6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ÜST KATLARA 3.1 GİBİ YANSIDI"

Mimar Akyüz, 6.8 büyüklüğündeki depremin üst katlarda artçı gibi çok hafif hissedildiğini belirterek, "Siz evinizde otururken 3.1 gibi artçı depremi nasıl hissediyorsanız, o gece 6.8 büyüklüğündeki deprem de hastane katlarında bu şekilde hissedilmiştir. Sismik izolatörler bu artçı depremleri yukarı yansıtmıyor.

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Elazığ Fethi Sekin Hastanesi 6,8'lik depremi 3.1 olarak hissettirdi

Artçı depremler ise çok küçük şiddette kaldığı için deprem sonrası meydana gelen yüzlerce artçı deprem hiç hissedilmedi. Her kolon üzerinde bir tane sismik izolatör var. 872 tane kolon var, izolatörlü. Bu izolatörler taşıtlarda stabilize yola girdikleri zaman arabanın sarsıntısını izole etmeye yarayan amortisörler gibi işliyor.