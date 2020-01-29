Muhalefetin deprem kara propagandası sonrası vergiler ve harcamalar hesaplandı
Muhalefet bir kez daha Türkiye'nin yüreğini parçalayan olayda yalan haberlerle kara propaganda peşine düştü. Muhalefetin toplanan deprem vergileri hakkında hükümeti suçlaması sonrası tüm detaylar hesaplandı. Çıkan veriler toplanan verginin 10 katının harcandığını gözler önüne serdi.
Türkiye, Elazığ'da depreminin yaralarını sararken, muhalefet deprem vergileri üzerinden kara propaganda peşinde. Can kayıpları milyonların yüreğini sızlatırken muhalefet yalan haberlerle çıkar peşine düştü.
2003-2016 arasında toplanan geçici ve kalıcı vergi miktarı 66 milyar 231 bin TL. Deprem bölgelerinde devletin konut, kentsel dönüşüm, arama kurtarma ve lojistik için harcadığı rakam ise 625 milyar 124 milyon TL.
RAKAMLAR AÇIKLANDI
- Marmara, Bingöl, Van, Kütahya ve Elazığ depremleri için 119 milyar 679 milyon TL. harcandı.
- Depremle ilintili eğitim, sağlık, kentsel dönüşüm, güvenlik, afet ve acil durum, yurt ve altyapı için ise 505 milyar 445 milyon TL harcama yapıldı.
- Marmara'da 43 bin 603 kalıcı konut, 1 380 kamu binası güçlendirme ve yenileme yapıldı. Bingöl'de 9 bin 189 kalıcı konut, 136 işyeri ve 573 ahır inşa edildi. Elazığ'da 821 konut, 2 işyeri, 11 derslik, 11 lojman, 1077 ahır, okul ve cami yapıldı. Kütahya'da ise 1050 konut, 14 işyeri, cami, okul ve 6 ahır yapıldı. Van'da 25 bin 742 konut, 428 işyeri, 3 bin 194 ahır, 53 okul, 13 sağlık merkezi, spor salonları yurt ve cami yapıldı.
- Türkiye genelinde 377 bin 972 derslik yapıldı. Kentsel dönüşüm, TOKİ ve kamu olmak üzere 641 bin konut, 49 bin 515 afet konutu, 25 lojistik depo, 773 arama kurtarma aracı, bin 56 deprem istasyonu, 132 spor tesisi güçlendirildi ve yeniden yapıldı.
RİSKLİ BİNALAR YIKILIYOR
Hasar gören binaların yıkım çalışmaları dün de devam etti. İcadiye Mahallesi Necdet Doğan Caddesi'ndeki 7 katlı Altunbaş Apartmanı'nın yıkımına başlandı.
(Akşam)
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