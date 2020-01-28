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28.01.2020

Elazığ depreminden yeni görüntüler ortaya çıktı! Çöken binadan böyle kaçtılar

Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem mobese kameralarına yansıdı. Deprem anında vatandaşların panik halinde kaçma anları ve bir binanın yıkılma anı anbean kameralara yansıdı. İşte 6,8'lik deprem anında yaşanan korku dolu anlar...

Cuma günü saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde birçok bina hasar gördü. Arama-kurtarma çalışmalarının sonlanmasının ardından kentteki binalarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

TEK TEK İNCELEDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkazın bulunduğu sokaktaki evleri tek tek inceledi. Duvarlardan karot alınırken, röntgen çekildi. Yapılan incelemeler sonrasında demirlerin ve duvarların dayanıklılığı ortaya çıkacak.

MOBESE KAMERALARINA YANSIDI

Ağır hasarlı olan ve risk teşkil eden binalar, kontrollü şekilde yıkılacak. Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem MOBESE kameralarına yansıdı. Deprem anında vatandaşların panik halinde kaçma anları ve bir binanın yıkılma anı anbean kameralara yansıdı. İşte 6,8'lik deprem anında yaşanan korku dolu anlar...

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