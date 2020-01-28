28 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
28.01.2020

Bakanlardan Elazığ depreminde hayatını kaybeden Sena Karaman’ın ailesine taziye ziyareti |Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ’daki depremde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Sena Karaman’ın ailesini ziyaret edip taziye dileklerinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde yıkılan Sürsürü Mahallesindeki Dilek Apartmanının enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Sena Karaman'ın ailesini ziyaret edip taziye dileklerinde bulundu.

Sürsürü Mahallesinde bulunan taziye evine giden bakanlar, aileye baş sağlığı dileklerini iletti. Taziye çıkışı vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinleyen bakanlar, helikopterle Sivrice ilçesine geçti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ortak Afet Deprem Hattı ne zaman hizmete girecek?
Ortak Afet (Deprem) Hattı ne zaman hizmete girecek?
Bakanlardan acılı aileye taziye ziyareti
Bakanlardan acılı aileye taziye ziyareti
Manisa'da deprem anı kamerada!
Manisa'da deprem anı kamerada!
Deprem Uzmanı: Yeni bir dizi başlangııı olabilir
Deprem Uzmanı: Yeni bir dizi başlangııı olabilir
Bakan Soylu’dan son dakika Manisa depremi açıklaması
Bakan Soylu’dan son dakika Manisa depremi açıklaması
Manisa'daki deprem İzmir'de de hissedildi
Manisa'daki deprem İzmir'de de hissedildi
Manisa'da şiddetli deprem! Bölgeden ilk görüntüler
Manisa'da şiddetli deprem! Bölgeden ilk görüntüler
Manisa'da korkutan deprem
Manisa'da korkutan deprem
Erdoğan Senegal'de böyle karşılandı
Erdoğan Senegal'de böyle karşılandı
İmamoğlu bakın nerede ortaya çıktı!
İmamoğlu bakın nerede ortaya çıktı!
Bakan duyurdu! Hastaların çoğunu taburcu ettik
Bakan duyurdu! Hastaların çoğunu taburcu ettik
10 bin konutluk uydukent kurulacak!
10 bin konutluk uydukent kurulacak!
Daha Fazla Video Göster