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28.01.2020
Bakanlardan Elazığ depreminde hayatını kaybeden Sena Karaman’ın ailesine taziye ziyareti |Video
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ’daki depremde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Sena Karaman’ın ailesini ziyaret edip taziye dileklerinde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde yıkılan Sürsürü Mahallesindeki Dilek Apartmanının enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Sena Karaman'ın ailesini ziyaret edip taziye dileklerinde bulundu.
Sürsürü Mahallesinde bulunan taziye evine giden bakanlar, aileye baş sağlığı dileklerini iletti. Taziye çıkışı vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinleyen bakanlar, helikopterle Sivrice ilçesine geçti.
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