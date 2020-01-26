Elazığ'da enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı 45 oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’daki depremde enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının 45’e yükseldiğini, hastanelere başvuran vatandaş sayısının da 1556’ya ulaştığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD ), Elazığ 'daki depreme ilişkin olarak, saat 05.30 itibariyle kaydedilen son bilgileri paylaştı. AFAD'tan yapılan açıklamada, enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının 45'e yükseldiği, hastanelere başvuran vatandaş sayısının da 1556'ya ulaştığını bildirildi.

1521 BİNA ANALİZ EDİLDİ

Açıklamada, hasar tespit çalışmalarında 1521 binanın analiz edildiği bilgisine de yer verildi. Açıklamaya göre, bu binalardan toplam 347'sinin hasarsız, 503'ünün az hasarlı, 38'inin orta hasarlı, 645'inin ise ağır hasarlı olduğu belirlendi. 20'si Elazığ'da, 56'sı Malatya 'da olmak üzere, toplam 76 binanın ise yıkıldığı kaydedildi. Ayrıca, Elazığ'daki 12 binanın ise acil yıkılacak durumda olduğu tespit edildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ELAZIĞ'DAKİ DEPREMLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ

02.29: Deprem sonrası AFAD koordinasyonunda enkazdan kurtarılan kişi sayısının 45'e yükseldiği, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 31 olduğu belirtilen açıklamada, 1547 kişinin depremden sonra hastanelere başvurduğu aktarıldı.

00.16: Elazığ'da enkaz altındaki anne Ayşe Yıldız sağ olarak çıkarıldı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılıyor.

23:33: Kandilli, Elazığ Sivrice'de 5 km derinliğinde 3.2 büyüklüğünde bir artçı deprem daha duyurdu.

23.05: Fahrettin Koca: Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 29 oldu. Durumu kritik hasta yok. 2,5 yaşında bir çocuğumuzun hastaneye nakli yapıldı ve gelen durumu son derece iyi. Anneye serum taktılar. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde temennimiz annesini de sağ salim kurtarabilir olmak.

22.45: Süleyman Soylu Elazığ'da açıklamalarda bulundu. Soylu "Şu anda göçük altında olan vatandaşlarımız var. Aynı anlayışla vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmak için çaba sarf ediyoruz. Burada iki vatandaşımızın sesine ulaşılabildi. Hatta birine tıbbi müdahale de yapılabildi. Kısa zaman sonra bize müjdeli bir haber verecekler. Yardım yapmak isteyenleri AFAD üzerinden yönlendiriyoruz. Burada bir organizasyon var." ifadelerini kullandı.

22:39: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 505 artçı depremin kaydedildiğini bildirdi.

21.20: AFAD: Malatya Pütürge'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20.41: 2.5 yaşındaki çocuk enkaz altından kurtarıldı

20.40: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattık.

20.05: AFAD, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29 olduğunu 1466 kişinin de yaralandığını bildirdi.

20.00: Başkan Erdoğan, Elazığ'ın ardından Malatya Doğanyol'da da incelemelerde bulundu. Erdoğan, "Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız." ifadelerini kullandı.

19.10: AFAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Elazığ ve Malatya'ya yapılacak yardımlar için gerekli bilgiler paylaşıldı.

18.50: Ticaret Bakanı Ruhsar pekcan, "Deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya'da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarımızın kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizleri TESKOMB tarafından ödenecektir" dedi.

17.47: Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehir hastanesindeki yaralıları ziyaret etti

17:17 Elazığ Mustafa Paşa'da bir kişi daha enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.



16:42: Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı.



16:34: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi.

15:59 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 2 kişinin Mevlana Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı. Erdoğan, "Köy ve mahallelerdeki yıkımların yerine süratle TOKİ eliyle adımlarımızı atıp yapılması gerekenleri yapacak, kimseyi açıkta bırakmayacağız." dedi.



15:27 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

15:14 AFAD: "Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz"

İhtiyaçların Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçevede, AFAD Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yardım yapmak isteyenlerin bu konudaki istek ve hassasiyetlerini anlıyoruz. Ancak herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza çağrımız, ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin toplama ehliyetinin AFAD Başkanlığı koordinesinde olduğunu hatırlatırız."



14:15 Mustafa Paşa'da aynı enkazdan 17 saat sonra 5. kişi de sağ olarak çıkarıldı

12:26: Malatya Valiliği, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen kentte 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 226 kişinin yaralandığını, bazı konut ve yapılarda hasar oluştuğunu açıkladı.

11:45 İçişleri Bakanı Soylu, "Elazığ'da 18, Malatya Doğanyol'da 4 kişi can verdi. 1031 kişi yaralandı. Göçük altından 39 kişi sağ kurtarıldı." dedi.

11.06 İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken bina) Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz."

.10:50 Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 14 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı.



10:48 Depremde hayatını kaybeden ve yaralananlardan bazılarının kimlikleri belli oldu.

HAYATINI KAYBEDENLER

– Miraç Dişli (12) (Elazığ/Gezin)

– Dilek Buğdaylı (24) (Elazığ/Gezin)

ENKAZ ALTINDAN YARALI OLARAK ÇIKARILANLAR

– Meriç Dişli (Elazığ/Gezin)

– Pınar Dişli (Elazığ/Gezin)

– Gülsüm Çelik (Elazığ/Mustafapaşa Mahallesi)

– Hatun Yamış (Elazığ/Mustafapaşa Mahallesi)

– Maviye Buğdaylı (Elazığ/Gezin)

KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBEDENLER

– Mehmet Çetin (42) (Adıyaman/Gerger)

– Ramazan İnce (Kahramanmaraş/Dulkadiroğlu)

10:06 Bakan Turhan, "Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halinde, ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil." dedi.

10:05 AFAD: "Elazığ'da meydana gelen depremde 21 kişi hayatını kaybetti. Depremde bin 30 kişi de yaralandı"

09:12 Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı.



09:02: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır.



08:25 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; "Az önce geldiğimiz noktadan bir ses duyuldu 2 vatandaşımızı canlı çıkardılar" dedi.

08:21 AFAD: "Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişi daha enkaz altından kurtarıldı"

07:55 AFAD: "Depremde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi, yaralı sayısı 1015"



06:44 AFAD'dan saat 06.00 sıralarında yapılan açıklamada depremde hayatını kaybeden ve hastaneye başvuran vatandaşların illere göre bilançosu paylaşıldı. Açıklamada 2 ilde 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, 7 ilde hastanelere başvuran kişi sayısı ise 922 olarak belirtildi. AFAD'ın açıkladığı son bilanço şöyle:

06:28- 2 KİŞİYE DAHA ULAŞILDI

Elazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi Halaylı sokakta bulunan ve depremden 5 saat sonra 12 yaşındaki erkek çocuğun kurtarıldığı Dilek Apartmanı enkazında hassas dinleme cihazı ve dedektör köpekler ile yapılan çalışmalarda sabah saat 06.00 sıralarında biri kadın 2 kişiye ulaşıldı. Bölgede tamamen sessizliğin sağlanmasının ardından hassas cihazlarla yapılan son dinlemede, depremzelerin bulundukları mevkisini belirleyen ekipler, açtıkları kanaldan kurtarma çalışmalarına yön verdi. Bu gelişme enkazdan canlı çıkabileceği umutlarını artırdı.

05:25 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız var. Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir"

03.17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili, vatandaşların yakınlarına ulaşmak için 184 hattını arayarak bilgi alabileceklerini söyledi.

03.09 AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Elazığ'da 13, Malatya'da 4, Diyarbakır'da 1, toplamda 18 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastaneye başvuran vatandaş sayısı 651'dir" denildi.

03.03 Milli Savunma Bakanlığından, Ankara, İstanbul, Kayseri ve Konya'da hazırlıklarını sürdüren AFAD ekiplerinin, Jandarma Arama-Kurtarma Timlerinin, Sağlık Bakanlığı personelinin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin nakliye uçaklarıyla Elazığ'a ulaştırılacağı bildirildi.

03.01 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 968 arama kurtarma personeli ve 182 aracın bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

02.35 Cumhurbaşkanlğı: Deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir. #Elazığ

01.36 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Elazığ'da 5 Malatya'da 25 binamız yıkıldı. Elazığ ve Malatya'da 18 kişinin hayatının kaybetti.

01.29 BOŞNAK LİDER DZAFEROVİC, BAŞKAN ERDOĞAN'A TAZİYE MESAJI GÖNDERDİ

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Depremde yaşanan can kayıpları nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade eden Boşnak lider, mesajında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenizde meydana gelen trajik deprem haberini büyük bir üzüntü ile öğrendiğimi ifade etmek istiyorum. Dualarımızla Türk halkının yanındayız. Size, Türk halkına ve özellikle depremde yaşamlarını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum."

01.18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.Soylu: Malatya'da 5, Elazığ'da 10 vatandaşımızı hayatını kaybetti. Şu anda göçük altında Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nden aldığımız bilgi çerçevesinde, Malatya'da depremle karşılaşan bölgelerde göçük altında kimse yok..01.13 İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Sağlık Bakanı Koca, kriz merkezinde Elazığ Valisi'nden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

00.58 Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, depremde ilçe merkezinde herhangi bir can kaybının olmadığını söyledi.

Gündoğan, yaptığı açıklamada merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçe merkezinde çok sayıda binada hasar oluştuğunu belirtti.

Şu ana kadar ilçe merkezinde can kaybının bulunmadığını ifade eden Gündoğan, şunları kaydetti:

"İlçe merkezinde can kaybı yok. Cam kırığı veya eşya düşmesi sonucu hafif yaralılarımız var. Bunlar da sağlık ekiplerimizin müdahalesi sonucu ayakta tedavi edildi. Vatandaşlarımıza olası artçı sarsıntılar dolayısıyla evlerine girmemeleri konusunda uyarılar yapıyoruz."

Gündoğan, Sivrice Kaymakamlığı öncülüğünde hasar oluşan köylerde gerekli araştırmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

00.52 ELAZIĞ'IN MADEN İLÇESİNDE YIKILAN BİNADAN 2 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI



Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Gezin köyünde yıkılan 6 katlı binanın enkazından 2 kişi yaralı çıkarıldı.

Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken 6 katlı binada AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucunda 2 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.

İki yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışması sürüyor.

00.51 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medyada depremle ilgili oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

AFAD'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur." ifadesi kullanıldı.

00.40 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ ve Malatya'da depremde evlerine giremeyen vatandaşların uygun olan camilerde geceyi geçirebileceklerini bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Elazığ ve Malatya'da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler." ifadelerini kullandı.

00.26 Başkan Recep Tayyip Erdoğan: #Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.



Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.



00.15: Elazığ Belediyesi: Tüm vatandaşlarımızın dikkatine gerekli kan ihtiyacı giderilmiştir.



00.15: Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.



00.10: AFAD: "İlk belirlemelere göre Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmış, Malatya'da 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır."

.23.58: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.23.45: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız liderliğinde süreci yakından takip ediyoruz."23.40: Malatya Valisi Aydın Baruş: "Malatya'daki depremde maalesef toplam 5 vatandaşımızı kaybettik."23.39: Kılıçdaroğlu: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Dualarımız can kaybının daha fazla artmaması için."23:28: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem nedeniyle kısmi elektrik kesintileri yaşandığını belirterek, "Bölgenin büyük bir kısmında enerji arzı sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Ancak şu anki belirlemelerimize göre bazı kesimlerde yer yer kesintiler söz konusu" dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiği ifade edildi. Deprem, yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



Elazığ Sivrice merkezli deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde, Kayseri Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi.



Depremin ardından Sivrice ilçesinde saat 21.08'de 5,4, Baskil ilçesinde saat 21.17'de 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. Sivrice'deki sarsıntı, yerin yaklaşık 7,03, Baskil'deki ise yerin 10,62 kilometre derinliğinde gerçekleşti.