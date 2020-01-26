Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler
Giriş Tarihi: 26.01.2020
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 05.22'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 05.22'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 11,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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