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Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2020
MALATYA'DA 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

'nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 05.22'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

'nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 05.22'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 11,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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