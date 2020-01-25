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Son dakika: AFAD'dan "deprem saati" açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020
AFAD'DAN DEPREM SAATİ AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), bir depremin gün ve saatinin önceden kestirilmesinin teknolojik imkanla mümkün olmadığını bildirdi.

'dan yapılan açıklamada, "Bir depremin gün ve saati verilerek önceden kestirilmesi günümüzün teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın spekülatif bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

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