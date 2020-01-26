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BM'den Türkiye'ye Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2020
BM'DEN TÜRKİYE'YE TAZİYE VE DESTEK MESAJI

Son dakika haberi! Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine başsağlığı diledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine başsağlığı diledi.

Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, Elazığ'da yaşanan depremdeki can ve mal kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine taziyelerini ileten Guterres, yaralılara da acil şifa diledi.

Guterres, Birleşmiş Milletler'in ile dayanışma içinde olduğunu ve destek teklifinde bulunduğunu ifade etti.

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