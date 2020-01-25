Yusuf Güney'den deprem fırsatçılarına sert tepki
Tüm Türkiye, dün akşam Elazığ'dan gelen deprem haberiyle sarsıldı. 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bu sabah Elazığ’a giden Yusuf Güney, yarım için 30 liraya aldığı battaniye için 120 lira isteyen esnafa isyan etti.
Bu sabah Elazığ'a uçan Yusuf Güney, depremzedelere yardım için esnaftan battaniye, bot, mont gibi malzemeler aldı.
Ünlü şarkıcı, 30 liralık battaniyeyi kendisine 120 liraya satmak isteyen fırsatçı esnafa sitem etti.
Yusuf Güney, "120 lira fiyat çekti bize. Bu zor zamanda İstanbul'dan gelmişim, insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Böyle fırsat düşkünü insanlara tilt oluyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
"ADAM FIRSATÇILIKTAN ÖLECEK"
Şarkıcı, "Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar soğukta kalmış, herkes sokakta. Gelmişiz, burada iki hayır işlemeye çalışıyoruz. Adam fırsatçılıktan ölecek" açıklaması sonrası aldığı battaniyeleri depremzedelere ulaştırdı.
Battaniyeyi 30 liraya satan mağazadan "Allah razı olsun" diyerek ayrılan Yusuf Güney, tüm Türkiye'yi sarsan deprem sonrası duyarlı davranışı ile takdir topladı.
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