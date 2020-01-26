Elazığ'daki deprem sonrası tüm dünyadan Türkiye'ye destek!

Dün akşam saatlerinde 6.8 şiddetinde meydana gelen 29 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depremi sonrasında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma çalışmaları devam ederken de tüm dünyadan Türkiye'ye destek mesajı yağdı. Ülkerin Dışişleri Bakanlarının bir kısmı telefon ile bir kısmı da mesaj yayınlayarak destek ve taziye mesajı verdi.

Giriş Tarihi: 26.01.2020 00:37 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 00:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





