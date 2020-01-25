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Türkiye deprem haritası - Türkiye fay hatları nerede? Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

Türkiye deprem haritası vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki korkunç depremin ardından Türkiye fay hatları sorgulanıyor. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi olup olmadığı merak ediliyor. 1 Ocak'ta yürürlüğe giren "Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası" ile birçok ilin deprem tehlikesi değişmişti. Ülkemizde 5 farklı deprem bölgesi bulunuyor. İşte, illere göre Türkiye deprem haritası!

Giriş Tarihi: 25.01.2020 18:29 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 18:38
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Türkiye deprem haritası - Türkiye fay hatları nerede? Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

Türkiye fay hatları nerede? Güncel Türkiye deprem haritası binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Ülkemiz deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki yıkıcı depremin ardından Türkiye deprem haritası sorgulanmaya başlandı. Peki, hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Deprem haritaları dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir, bölge bölge deprem riskinin gösterildiği haritalardır. Ülkemizde de 5 farklı deprem bölgesi bulunmaktadır. Türkiye'nin birçok ili 1.derece deprem bölgesi olarak gösterilmektedir. Bu nedenle deprem gerçeğini hatırlayarak buna hazırlıklı olmak büyük önem taşımaktadır. İşte, Türkiye deprem haritası!

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Türkiye deprem haritası - Türkiye fay hatları nerede? Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

Deprem haritası nedir?

Deprem haritası, dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir ve bölge bölge, deprem riskinin gösterildiği haritaya deniyor. Söz konusu haritalar, sismotektonik haritalar ve deprem kaynak zonlarında meydana gelebilecek en büyük depremler esas alınarak hazırlanıyor. Ayrıca depreme neden olan kuvvetli yer hareketi ivme değerleri ve azalım ilişkileri de göz önünde bulunduruluyor.

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Türkiye deprem haritası - Türkiye fay hatları nerede? Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

Deprem haritasına göre ülkemizde beş farklı deprem bölgemiz bulunuyor. Deprem risk bölgelerin belirtildiği deprem haritası, bu bölgelerde nasıl bina yapılacağı yönetmeliğine kaynak oluyor. Ülkemizde 1.derece deprem bölgelerinde yer alan şehirlerde deprem olma riski çok fazla iken, 5. derece deprem bölgelerinde ise deprem olma riski az olarak ifade ediliyor.

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Türkiye deprem haritası - Türkiye fay hatları nerede? Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

ADANA: 2. - 3. ve 4. derece deprem bölgesi

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Türkiye deprem haritası - Türkiye fay hatları nerede? Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

ADIYAMAN: 1. ve 2. derece deprem bölgesi