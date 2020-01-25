Türkiye deprem haritası - Türkiye fay hatları nerede? Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

Türkiye fay hatları nerede? Güncel Türkiye deprem haritası binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Ülkemiz deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki yıkıcı depremin ardından Türkiye deprem haritası sorgulanmaya başlandı. Peki, hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Deprem haritaları dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir, bölge bölge deprem riskinin gösterildiği haritalardır. Ülkemizde de 5 farklı deprem bölgesi bulunmaktadır. Türkiye'nin birçok ili 1.derece deprem bölgesi olarak gösterilmektedir. Bu nedenle deprem gerçeğini hatırlayarak buna hazırlıklı olmak büyük önem taşımaktadır. İşte, Türkiye deprem haritası!