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Türkiye deprem haritası - Türkiye fay hatları nerede? Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?
Türkiye deprem haritası vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki korkunç depremin ardından Türkiye fay hatları sorgulanıyor. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi olup olmadığı merak ediliyor. 1 Ocak'ta yürürlüğe giren "Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası" ile birçok ilin deprem tehlikesi değişmişti. Ülkemizde 5 farklı deprem bölgesi bulunuyor. İşte, illere göre Türkiye deprem haritası!
Giriş Tarihi: 25.01.2020 18:29 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 18:38
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