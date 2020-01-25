25 Ocak 2020, Cumartesi
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Malatya ve Elazığ'da SGK prim ödeme süresi uzatıldı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020
SGK PRİM ÖDEME SÜRESİ UZATILDI!

Aile, Çalışma ve , 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki nedeniyle Elazığ ve 'daki vatandaşların prim ödeme süresinin 2020 tarihine uzatıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve , ve 'daki depremzedelerin prim ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Selçuk, "24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen nedeniyle Elazığ ve Malatya'da iş yeri ve iş verenlerimizin yanında olmak adına SGK prim ödeme süresini 2020 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi.

'ERTELENEN BORÇLAR FAİZSİZ TAKSİTLENDİRİLECEK'

Ertelenen prim borçlarına faizsiz taksitlendirme imkanı getirileceğini de aktaran Selçuk, "Ayrıca yazılı başvuru yapılması halinde azami 12 aya kadar tecil faizi alınmaksızın ertelenen bu borçların taksitlendirilmesi imkanını da sağlıyoruz. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı, yakınlarına sabır, aziz milletimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin her daim vatandaşlarımızın yanlarında" aç��klamasında bulundu.

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