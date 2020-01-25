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Meteoroloji'den deprem bölgesi için yeni uyarı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
METEOROLOJİ'DEN DEPREM BÖLGESİ İÇİN YENİ UYARI

Genel Müdürlüğü’nden ve için yeni uyarı geldi. Dün gece yaşanan 6.8’lik depremin ardından depremzedeler nedeniyle zor bir gece geçirirken Meteoroloji önümüzdeki iki gece için de uyarı yaptı. Sıcaklıkların eksi 4 ve eksi 5 derecelerde olacağı uyarısını yapan Meteoroloji Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, bölgesindeki vatandaşlara bu gece aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları uyarısını yaptı.

Genel Müdürlüğü, 'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki sonrası, vatandaşları bu gece aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji uzmanı Yavuz, "Pazar günü ve pazartesi günü deprem bölgemizde yağış olmasını beklemiyoruz. Sabah saatlerinde sisli bir havanın olmasını gündüz ise az bulutlu bir hava hakim olacak. Bu gece eksi 4 ve eksi 5 derecelerde olacak hava sıcaklığı ve pazar günü biraz ısınıyor eksi 3 derecelere çıkmasını bekliyoruz. Salı gününden itibaren sıcaklıkların artmasını bekliyoruz.

Gece sıcaklıkları 1 - 2 derece ve gündüz sıcaklıkları hafta boyunca 6 ve 7 derecede seyredecek. Salı günü akşam saatlerinden itibaren yağışlı bir hava bölgemizi etkileyemeye başlayacak. Yağışlar yağmur, karla karışık yağmur akşam saatlerinde yüksek yerlerde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Şehir merkezilerinde yağmur şeklinde olmasını beklemekteyiz" diye konuştu.

SIKINTILI İKİ GECE VAR

Yavuz, vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Gece için sıkıntılı iki günümüz var. Önümüzde gece sıcaklıkları Bu gece 'da eksi 4 derece civarında, Elağız'da gece eksi 5 civarında. Cumartesiyi pazara bağlayan gecede, pazarı, pazartesine bağlayan gecede eksi derecelerde olacak vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz" dedi.

Meteoroloji'den kritik uyarı! Buzlanma ve don olayına dikkat! 25 Ocak hava durumu... METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI! BUZLANMA VE DON OLAYINA DİKKAT! 25 OCAK HAVA DURUMU...

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