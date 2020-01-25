Meteoroloji'den deprem bölgesi için yeni uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Elazığ ve Malatya için yeni uyarı geldi. Dün gece yaşanan 6.8’lik depremin ardından depremzedeler soğuk hava nedeniyle zor bir gece geçirirken Meteoroloji önümüzdeki iki gece için de uyarı yaptı. Sıcaklıkların eksi 4 ve eksi 5 derecelerde olacağı uyarısını yapan Meteoroloji Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, deprem bölgesindeki vatandaşlara bu gece aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları uyarısını yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, vatandaşları bu gece aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji uzmanı Yavuz, "Pazar günü ve pazartesi günü deprem bölgemizde yağış olmasını beklemiyoruz. Sabah saatlerinde sisli bir havanın olmasını gündüz ise az bulutlu bir hava hakim olacak. Bu gece eksi 4 ve eksi 5 derecelerde olacak hava sıcaklığı ve pazar günü biraz ısınıyor eksi 3 derecelere çıkmasını bekliyoruz. Salı gününden itibaren sıcaklıkların artmasını bekliyoruz.
Gece sıcaklıkları 1 - 2 derece ve gündüz sıcaklıkları hafta boyunca 6 ve 7 derecede seyredecek. Salı günü akşam saatlerinden itibaren yağışlı bir hava bölgemizi etkileyemeye başlayacak. Yağışlar yağmur, karla karışık yağmur akşam saatlerinde yüksek yerlerde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Şehir merkezilerinde yağmur şeklinde olmasını beklemekteyiz" diye konuştu.
Deprem bölgesi ve yakın çevresinde bu gece havanın az bulutlu ve açık geçeceği, bu nedenle gece sıcaklıklarının yer yer -7 ila -12 derece civarına düşeceği tahmin edildiğinden vatandaşlarımızın aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir. #Elazığ— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 24, 2020
SIKINTILI İKİ GECE VAR
Yavuz, vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Gece için sıkıntılı iki günümüz var. Önümüzde gece sıcaklıkları Bu gece Malatya'da eksi 4 derece civarında, Elağız'da gece eksi 5 civarında. Cumartesiyi pazara bağlayan gecede, pazarı, pazartesine bağlayan gecede eksi derecelerde olacak vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz" dedi.
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