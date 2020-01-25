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Uzmanlardan İstanbul deprem uyarısı… İstanbul’da deprem olacak mı? Elazığ depremi İstanbul’u tetikler mi?

İstanbul'da deprem olacak mı? Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem İstanbul'da beklenen büyük depremi akıllara getirdi. Elazığ depremi İstanbul'u tetikler mi? Uzmanlardan İstanbul deprem uyarısı geldi. YTÜ Geoteknik Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Elazığ depreminin ardından İstanbul için uyarılarda bulundu. Ersoy, "Birinin çıkıp yer bilimciler yalan söylüyor, Marmara'da deprem olamayacak demesini beklemek bir hayal." ifadelerini kullandı. Peki, İstanbul'da ne zaman deprem olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.01.2020 20:33 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 20:34
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Uzmanlardan İstanbul deprem uyarısı… İstanbul’da deprem olacak mı? Elazığ depremi İstanbul’u tetikler mi?

İstanbul'da deprem olacak mı? İstanbul'da deprem ne zaman olacak? Elazığ depreminin ardından gözler Marmara'da beklenen büyük depreme çevrildi. Uzmanlardan deprem gerçeğine yönelik yeni uyarılar geldi. YTÜ Geoteknik Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Elazığ depremine ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ersoy; "Yalova ile Silivri arasında bir yerin kırılacağını zaten söylüyoruz. En küçük kırıkta 40 km kırılsa 7.2 büyüklüğü meydana gelecek." diye konuştu. İşte beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin son açıklamalar.

İSTANBUL İÇİN KORKUTAN AÇIKLAMA!

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Uzmanlardan İstanbul deprem uyarısı… İstanbul’da deprem olacak mı? Elazığ depremi İstanbul’u tetikler mi?

İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI?

YTÜ Geoteknik Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Elazığ depremine ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulundu.

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Uzmanlardan İstanbul deprem uyarısı… İstanbul’da deprem olacak mı? Elazığ depremi İstanbul’u tetikler mi?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: "Türkiye'de 485 tane 5'den büyük deprem oluşturabilecek kırık var. Biz sismik boşluk nerelerde ölçüyoruz ve biliyoruz. Buna bağlı olarak sismik boşluk olan yerlerde diyoruz ki potansiyel olarak buralarda kırılma olacak.

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Uzmanlardan İstanbul deprem uyarısı… İstanbul’da deprem olacak mı? Elazığ depremi İstanbul’u tetikler mi?

Sivrice depreminden sonra buranın potansiyel olarak daha büyük bir deprem oluşturacağını söylemiştim. Bu depremi biliyoruz anlamında değil veriler doğrultusunda bilimsel sezgilerle belirtiyorum.

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Uzmanlardan İstanbul deprem uyarısı… İstanbul’da deprem olacak mı? Elazığ depremi İstanbul’u tetikler mi?

Marmara içinde aynı şeyi söylüyoruz. 1999'dan sonra 30 yılın içerisinde '7'den büyük bir deprem meydana gelebilir' denildi. Yalova ile Silivri arasında bir yerin kırılacağını zaten söylüyoruz. En küçük kırıkta 40 km kırılsa 7.2 büyüklüğü meydana gelecek.