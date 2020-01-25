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Uzmanlardan İstanbul deprem uyarısı… İstanbul’da deprem olacak mı? Elazığ depremi İstanbul’u tetikler mi?
İstanbul'da deprem olacak mı? Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem İstanbul'da beklenen büyük depremi akıllara getirdi. Elazığ depremi İstanbul'u tetikler mi? Uzmanlardan İstanbul deprem uyarısı geldi. YTÜ Geoteknik Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Elazığ depreminin ardından İstanbul için uyarılarda bulundu. Ersoy, "Birinin çıkıp yer bilimciler yalan söylüyor, Marmara'da deprem olamayacak demesini beklemek bir hayal." ifadelerini kullandı. Peki, İstanbul'da ne zaman deprem olacak? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 25.01.2020 20:33 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 20:34
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