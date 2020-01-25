Uzmanlardan İstanbul deprem uyarısı… İstanbul’da deprem olacak mı? Elazığ depremi İstanbul’u tetikler mi?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: "Türkiye'de 485 tane 5'den büyük deprem oluşturabilecek kırık var. Biz sismik boşluk nerelerde ölçüyoruz ve biliyoruz. Buna bağlı olarak sismik boşluk olan yerlerde diyoruz ki potansiyel olarak buralarda kırılma olacak.