BİZE ULAŞIN
25.01.2020
Son dakika: Malatya’da deprem anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Malatya’da deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Elazığ ili Sivrice ilçesi merkezli saat 20.55’de 6,5 şiddetinde meydana gelen deprem, komşu kent Malatya’da da şiddetli hissedildi. Malatya’da cep telefonu satan bir iş yerinin güvenlik kamerası, depremde saniye saniye kayıt ederken, iş yerinde bulunanlar panikleyerek dışarı çıktılar. Cep telefonu kılıflarının ise şiddetle sallandıkları görüldü. Bu arada, bir evin avizelerinin deprem anında sallanması da cep telefonu ile görüntülendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.