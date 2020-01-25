Son dakika: Deprem yardımları askeri kargo uçaklarıyla bölgeye gönderiliyor Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekipler ve yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kargo uçaklarıyla bölgeye gönderiliyor. Giriş Tarihi: 25.01.2020 03:33 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 03:35
Deprem sonrası AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, askeri kargo uçaklarına yüklendi. AFAD, UMKE, Ankara İtfaiyesi ve AKUT'tan yaklaşık 100 arama kurtarma personeli ile 3 arama kurtarma köpeğinin de bulunduğu 4 askeri uçak, deprem bölgesine hareket etti.
Battaniye, çadır, gıda ve sağlık malzemesi ile kurtarma ekipmanlarını taşıyan 4 uçağa ek olarak, AFAD koordinasyonunda yardım malzemesi ve gerektiğinde ek personelin ilerleyen saatlerde bölgeye sevk edilebileceği belirtildi.
MSB VE GENELKURMAYDA ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE DESTEK İÇİN KRİZ MASASI OLUŞTURULDU
Milli Savunma Bakanlığından, Ankara, İstanbul, Kayseri ve Konya'da hazırlıklarını sürdüren AFAD ekiplerinin, Jandarma Arama-Kurtarma Timlerinin, Sağlık Bakanlığı personelinin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin nakliye uçaklarıyla Elazığ'a ulaştırılacağı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen depremden kısa süre sonra arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında kriz masaları oluşturulduğu ifade edildi.
İlk olarak Sağlık Bakanlığı, AFAD, Jandarma Genel Komutanlığı ve valiliklerle irtibata geçilerek taleplerin alındığı belirtilen açıklamada, ihtiyaca göre planlama yapılarak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak ve helikopterlerin hızlı bir şekilde görevlendirildiği kaydedildi.