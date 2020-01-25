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Elazığ son dakika deprem haberleri: Elazığ depreminde kaç kişi öldü, kaç yaralı var?

Türkiye, Elazığ depremi ile sarsıldı. Dün akşam 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem birçok binada yıkıma sebep oldu. Deprem öylesine şiddetliydi ki Malatya, Tunceli, Mardin, Sivas, Ordu, Diyarbakır, Batman gibi onlarca ilde hissedildi. Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki büyük deprem İsrail, Ermenistan, Suriye, Mısır, Lübnan gibi birçok ülkede de hissedildi. Geniş bir ağda yayılan deprem dalgaları hasarlı yapılarda yıkıma neden olurken, bazı binalarda da büyük hasarlar meydana getirdi. Deprem sonrası vatandaşlar yurdun dört bir yanından bot, battaniye, mont gibi yardımlar yaptı. Belediye ve valilik araçları AFAD ve Kızılay'a destek verdi. Vatandaşlar depremdeki son bilançoyu araştırıyor. İşte depremin acı bilançosu...

Giriş Tarihi: 25.01.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 10:41
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Elazığ son dakika deprem haberleri: Elazığ depreminde kaç kişi öldü, kaç yaralı var?

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem büyük hasara neden oldu. Birçok il ve ülkede hissedilen deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşlar oldu. Enkaz altındaki vatandaşlar birçok ilden gelen itaiye ve AFAD desteği ile kurtarılmaya çalışılıyor. Birçok kişi enkaz altından sağ olarak çıkarılırken, ölü olarak çıkarılanlar da var. Hala enkaz altında arama çalışmaları sürüyor. Bu sabah bir hamile kadın ve çocuğu da enkazdan çıkarıldı. İşte depremin bilançosu...

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Elazığ son dakika deprem haberleri: Elazığ depreminde kaç kişi öldü, kaç yaralı var?

30 SANİYE SÜRDÜ

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre merkezüssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaklaşık 30 saniye süren deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Elazığ'daki deprem, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi.

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Elazığ son dakika deprem haberleri: Elazığ depreminde kaç kişi öldü, kaç yaralı var?

BAZI YERLERDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Malatya Doğanyurt ve Pütürge ile Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey ilçelerinde gerçekleştirilen tarama faaliyetlerinin tamamlanarak durumun normale döndüğünün öğrenildiği aktarıldı.

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Elazığ son dakika deprem haberleri: Elazığ depreminde kaç kişi öldü, kaç yaralı var?

1030 KİŞİ YARALANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 1030 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Elazığ son dakika deprem haberleri: Elazığ depreminde kaç kişi öldü, kaç yaralı var?

Elazığ'da 560, Malatya'da 226, Diyarbakır'da 34, Adıyaman'da 25, Batman'da 6, Kahramanmaraş'ta 37, Şanlıurfa'da 34 olmak üzere 1030 kişinin de yaralandığı bildirildi.