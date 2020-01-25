Elazığ son dakika deprem haberleri: Elazığ depreminde kaç kişi öldü, kaç yaralı var?

Türkiye, Elazığ depremi ile sarsıldı. Dün akşam 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem birçok binada yıkıma sebep oldu. Deprem öylesine şiddetliydi ki Malatya, Tunceli, Mardin, Sivas, Ordu, Diyarbakır, Batman gibi onlarca ilde hissedildi. Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki büyük deprem İsrail, Ermenistan, Suriye, Mısır, Lübnan gibi birçok ülkede de hissedildi. Geniş bir ağda yayılan deprem dalgaları hasarlı yapılarda yıkıma neden olurken, bazı binalarda da büyük hasarlar meydana getirdi. Deprem sonrası vatandaşlar yurdun dört bir yanından bot, battaniye, mont gibi yardımlar yaptı. Belediye ve valilik araçları AFAD ve Kızılay'a destek verdi. Vatandaşlar depremdeki son bilançoyu araştırıyor. İşte depremin acı bilançosu...

Giriş Tarihi: 25.01.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 10:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





