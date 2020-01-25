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Elazığ depremi fay hattını kırdı mı? Doğu Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor? İşte Türkiye'nin deprem haritası

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yerin 6.75 kilometre derinliğinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya, Adana, Diyarbakır, Batman, Tunceli, Sivas, Ordu gibi birçok ilde hissedildi. Sarsıntının etkisi 7.0 şiddetinin üstünde gerçekleşti. Depremin gücü öylesine yüksekti ki komşu ülkelerden de açıklamalar geldi. Mısır, Irak, Suriye, İsrail, Lübnan'da da deprem hissedildi. Depremin ardından fay hattı ile ilgili araştırmalar başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi uzmanları Elazığ Sivrice merkezli depremin Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini duyurdu. DAF'ta kırılma yaşanmış olabileceği belirtiliyor. Bu da olası deprem risklerini beraberinde getiriyor. Peki, Elazığ depremi fay hattını kırdı mı? Doğu Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor? İşte Türkiye'nin deprem haritası...

Giriş Tarihi: 25.01.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 10:03
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Elazığ depremi fay hattını kırdı mı? Doğu Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor? İşte Türkiye'nin deprem haritası

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem birçok ilde hissedildi. Malatya depremi en derinden hisseden illerden biri oldu. Can kayıplarının da yaşandığı Malatya'da da seferberlik ilan edildi. Diyarbakır, Batman, Tunceli, Sivas, Bingöl, Ordu gibi birçok ilde de hasar olmasa da deprem hissedildi. Türkiye Elazığ için seferber oldu. Yurdun dört bir yanından yardımlar Elazığ'a sevk edildi. Uzmanlar depremi yorumlayarak vatandaşı bilinçlendirme çabasına girdi. Kandilli ve AFAD yaptığı açıklamalarda depremin DAF yani Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana geldiğini ifade etti. Bölgedeki birçok ilde geçen DAF hattı merak konusu oldu. Uzun yıllardır deprem olmayan hat üzerindeki şiddetli sarsıntının fayı kırmış olma ihtimali var. Peki, Doğu Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor? İşte Türkiye'nin deprem haritası...

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Elazığ depremi fay hattını kırdı mı? Doğu Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor? İşte Türkiye'nin deprem haritası

Deprem haritası nedir?

Deprem haritası, dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir ve bölge bölge, deprem riskinin gösterildiği haritaya deniyor. Söz konusu haritalar, sismotektonik haritalar ve deprem kaynak zonlarında meydana gelebilecek en büyük depremler esas alınarak hazırlanıyor. Ayrıca depreme neden olan kuvvetli yer hareketi ivme değerleri ve azalım ilişkileri de göz önünde bulunduruluyor.

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Elazığ depremi fay hattını kırdı mı? Doğu Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor? İşte Türkiye'nin deprem haritası

Deprem haritasına göre ülkemizde beş farklı deprem bölgemiz bulunuyor. Deprem risk bölgelerin belirtildiği deprem haritası, bu bölgelerde nasıl bina yapılacağı yönetmeliğine kaynak oluyor. Ülkemizde 1.derece deprem bölgelerinde yer alan şehirlerde deprem olma riski çok fazla iken, 5. derece deprem bölgelerinde ise deprem olma riski az olarak ifade ediliyor.

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Elazığ depremi fay hattını kırdı mı? Doğu Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor? İşte Türkiye'nin deprem haritası

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?


Karlıova-Antakya arasında değişik özellikte olan birbirlerini tamamlayan birçok sol yönlü doğrultu atımlı faydan oluşan zon, Doğu Anadolu Fay Sistemi olarak adlandırılmıştır (Arpat ve Şaroğlu 1972). Fay sistemi özellikle, 21 Mayıs 1971 tarhinde Bingöl ve yöresini etkileyen, birçok can ve mal kaybına neden olan depremle dikkati çekmiştir. DAFS'nun Kahramanmaraş'tan sonraki devamı tartışmalıdır. Arpat ve Şaroğlu (1972, 1975),fayın Karlova'dan başlayıp Bingöl, Palu, Hazar Gölü, Sincik, Çelikhan ve Gölbaşı'ndan geçerek yön değiştirdiğini, Hatay grabenini oluşturan faylarla devam ettiğini ve Ölüdeniz fayına birleştiğini belirtmektedir. Buna karşılık diğer bazı arştırmacılar (McKenzie 1972, 1975, Alptekin 1978, Şengör 1980),Hatay grabenini oluşturan fayları Ölüdeniz fayı ile birleştirirken, bu sistemi DAFS'den ayırmışlardır. McKenzie (1975),DAFZ'nun Ölüdeniz fayından farklı oduğunu, Adana-Misis dağlarına ulaşarak bindirme bileşenli karakter kazandığını, burada bindirme bileşeninin olmasının Ölüdeniz fayının hareketinden daha hızlı hareket etmesiyle mümkün olabileceğini savunmaktadır. DAFS'nin oluşum yaşı ve fay boyunca gelişen yanal ötelenme değerleri arasında var olan ilişkiler, fayın yıllık kayma hızını 7.9±0.3 mm/yıl olarak göstermektedir. Bu kayma hızı özellikle DAFS'nin Karlıova-Sincik arasındaki bölümü için geçerlidir (Herece,E.)

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Elazığ depremi fay hattını kırdı mı? Doğu Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor? İşte Türkiye'nin deprem haritası

Karlıova - Bingöl Arası: DAFS'nin Karlıova doğusunda, KAFS ile kesiştiği yer olan Kargapazarı ile Bingöl doğusundaki Tarbasan köyü arasında kalan 65 km uzunluğundaki kesim, Karlıova- Bingöl segmenti olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). DAFS'nin KD ucunu oluşturan bu bölümün doğrultusu K50D'dur. Karlıova-Bingöl arası bölümde, çok sayıda KB-GD ve KD-GB gidişli eşlenik faylar bulunur. Arpat ve Şaroğlu (1972),Karlıova-Bingöl arasında DAF'ın atımının 22-27 km olduğunu; Şaroğlu (1985),atımın 17 km civarında olduğunu ileri sürmektedir.