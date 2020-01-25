Elazığ depremi fay hattını kırdı mı? Doğu Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor? İşte Türkiye'nin deprem haritası
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yerin 6.75 kilometre derinliğinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya, Adana, Diyarbakır, Batman, Tunceli, Sivas, Ordu gibi birçok ilde hissedildi. Sarsıntının etkisi 7.0 şiddetinin üstünde gerçekleşti. Depremin gücü öylesine yüksekti ki komşu ülkelerden de açıklamalar geldi. Mısır, Irak, Suriye, İsrail, Lübnan'da da deprem hissedildi. Depremin ardından fay hattı ile ilgili araştırmalar başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi uzmanları Elazığ Sivrice merkezli depremin Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini duyurdu. DAF'ta kırılma yaşanmış olabileceği belirtiliyor. Bu da olası deprem risklerini beraberinde getiriyor. Peki, Elazığ depremi fay hattını kırdı mı? Doğu Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçiyor? İşte Türkiye'nin deprem haritası...
- 1
- 95
- 2
- 95
- 3
- 95
- 4
- 95
- 5
- 95