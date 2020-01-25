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Cumhurbaşkanlığından deprem açıklaması: Çalışmalar aralıksız sürüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN DEPREM AÇIKLAMASI!

Kalın 'daki 6.8'lik depreme ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, "Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor." dedi.

Kalın 'daki 6.8'lik depreme ilişkin açıklamada bulundu.

"YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

İbrahim Kalın, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır." ifadelerini kullandı.

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