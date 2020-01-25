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25.01.2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yola çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesine ulaştı. Bakan Soylu, Bakan Kurum ve Bakan Koca, gelişmeleri yerinde inceledikten sonra ortak basın açıklaması düzenledi.

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