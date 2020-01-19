Son dakika: Erdoğan'dan Berlin’de yoğun diplomasi! Libya için Berlin'de tarihi zirve

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gitti. Erdoğan burada, kritik görüşmelerle yoğun diplomasi trafiğine imza attı. Daha sonra tarihi zirvenin yapılacağı binaya giden Başkan Erdoğan’ı Almanya Başbakanı Merkel ve BM Genel Sekreter António Guterres kapıda karşıladı. Ardından liderlerin aile fotoğrafı çektirmesiyle tüm dünyanın merakla beklediği zirve 4 saatten fazla sürdü. Zirvenin ardından Merkel açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. Erdoğan burada, kritik görüşmelerle yoğun diplomasi trafiğine imza attı.







Daha sonra tarihi zirvenin yapılacağı binaya giden Başkan Erdoğan'ı Almanya Başbakanı Merkel ve BM Genel Sekreter António Guterres kapıda karşıladı.







ZİRVE BAŞLADI



Ardından liderlerin aile fotoğrafı çektirmesiyle Libya'da kalıcı ateşkesi ve barışı tesis etmeyi amaçlayan zirve Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı.

17:20 Zirvenin başlamasının ardından salondan ilk fotoğraflar geldi.

16:55 Libya'da kalıcı ateşkesi ve barışı tesis etmeyi amaçlayan zirve Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı.

16:45 Konferans öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi.





16:32 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Libya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında bir araya getirilmesi çağrısı yaptı. Johnson, Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmak üzere gittiği Berlin'de açıklamalarda bulundu. Libya konusunda, tarafların ve bunları destekleyen ülkelerin farklı pozisyonlarda olduğunu, Avrupa Birliği'nde (AB) ise bu konuda bir bölünme görüldüğünü kaydeden Johnson, artık çatışmalara son verilmesinin zamanının geldiğini söyledi.

16:28 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de toplantının yapılacağı noktaya geldi.





16:21 Başkan Erdoğan Alman Başbakan Merkel tarafından karşılandı.



16:20 12 ülkenin devlet başkanları Zirve'nin yapılacağı noktaya gelmeye başladı.

15,30 Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

13:30 Başkan Erdoğan Libya meşiru hükümet başkanı Serrac ile görüştü. Erdoğan'ın konakladığı The Ritz-Carlton Hotel'deki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine Libya konusunda gerçekleştirilecek Zirve'ye katılmak için "TC-TRK" uçağı ile Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti.



Zirve'de, Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülüyor.





Erdoğan'a Berlin temaslarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler eşlik ediyor.



