Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik hayatını kaybetti

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, bölgenin tanınmış kanaat önderlerinde Abdulkerim Çevik (50), uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan Y.Ş'nin üzerinde 3 ruhsatsız silah bulundu.

Erentepe Mahallesi'ndeki Muhammed Hafit Efendi Mescidi'ne giden Y.Ş, burada görüştüğü Çevik'e silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Çevik, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin üzerinde 3 ruhsatsız silah bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da hastaneye giderek olay hakkında bilgi aldı.

BAKAN SOYLU, TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah'a yürüdü. Allah rahmet eylesin" paylaşımıyla üzüntüsünü dile getirdi.