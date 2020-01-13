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Bakan Turhan açıkladı! "Kanal İstanbul Projesiyle 3 ülke ilgileniyor"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
BAKAN TURHAN AÇIKLADI! KANAL İSTANBUL PROJESİYLE 3 ÜLKE İLGİLENİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Turhan, "Kanal Projesi ile Hollandalı, Belçikalı, Fransız firmalar ilgileniyor. Hepsi bu işlerde uzman firmalar" dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Turhan: " Projesi ile Hollandalı, Belçikalı, Fransız firmalar ilgileniyor. Hepsi bu işlerde uzman firmalar."

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Hollanda evet Hollanda evet

Fransa pkk ya duvar tunel insa ediyor , belcika teroristleri besliyor , hollandaya evet

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evet0
hayır0
cevapla 13.01.2020 20:57
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