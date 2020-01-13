Bakan Turhan açıkladı! "Kanal İstanbul Projesiyle 3 ülke ilgileniyor"
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Turhan, "Kanal İstanbul Projesi ile Hollandalı, Belçikalı, Fransız firmalar ilgileniyor. Hepsi bu işlerde uzman firmalar" dedi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Bakan Turhan: "Kanal İstanbul Projesi ile Hollandalı, Belçikalı, Fransız firmalar ilgileniyor. Hepsi bu işlerde uzman firmalar."
kalan karakter 1000
Hollanda evet
Fransa pkk ya duvar tunel insa ediyor , belcika teroristleri besliyor , hollandaya evetcevapla 13.01.2020 20:57
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