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13.01.2020
Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: "Yıllık gelir beklentisi 3 milyar dolar" |Video
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 'Kanal İstanbul'dan yıllık 3 milyar dolar gelir beklediklerini söyledi. Projeye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, Hollanda, Belçika ve Fransız firmalarının Kanal İstanbul ile ilgilendiğini de açıkladı.
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