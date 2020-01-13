Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: "Yıllık gelir beklentisi 3 milyar dolar" |Video

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 'Kanal İstanbul'dan yıllık 3 milyar dolar gelir beklediklerini söyledi. Projeye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, Hollanda, Belçika ve Fransız firmalarının Kanal İstanbul ile ilgilendiğini de açıkladı.