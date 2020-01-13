Libya satrancı! Türkiye Libya’da hangi adımları atıyor?

Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed-el Mismari Türkiye ve Rusya’nın arabulucuğunda ateşkes kabul ettiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise; “Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye’nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir” mesajını paylaşarak ateşkesi yakından takip ettiğine değindi. Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ateşkes noktasında son durumu A Haber’e değerlendirdi.

Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed-el Mismari Türkiye ve Rusya'nın arabulucuğunda ateşkes kabul ettiklerini açıkladı. Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ateşkes noktasında son durumu A Haber'e değerlendirdi.

"ATEŞKES DİPLOMATİK BİR BAŞARIDIR"

Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi;

"Çok hızlı gelişmelere şahit oluyoruz. Libya'nın Türkiye ulusal güvenlik politikası açısından önemi ortada. Belli bir sıkışık durum söz konusu.

TÜRKİYE'DEN OYUN DEĞİŞTİRİCİ HAMLE

Olayların daha da tırmandığı bir dönemde Türkiye ve Rusya insiyatifi üstlenerek Suudi Arabistan ve Mısır'ı devre dışı bırakma çağrısı yaptı. Bu oyun değiştirici bir hamle oldu" dedi.





Bu durumun sahada karşılık bulmasının iki önemli noktası olduğunu belirten Pirinççi;

"1. Krizlere çözüm ve arabulucu olma açısından, Türkiye'nin Rusya ile beraber ön plana çıkması söz konusu. Zira hem İdlib'te hem de Libya'da benzeri bir ateşkesin olduğunu görüyoruz. Bu açıdan Türkiye'nin öne çıkması söz konusu oldu. Bu da net bir diplomatik başarı olarak ifade edilebilir.

2. ise Libya'da ulusal mutabakat hükümetinin dar bir alanda sıkıştığı dönemde Türkiye'nin gerek tezkereyle devreye girmesi, gerek meşru hükümetini korumak için asker göndereceğini ifade etmesi ve bir yandan da ateşkesin sağlanması en azından Hafter milislerinin ilerlemesini durduracak." dedi.





"KISA VADEDE ÇÖZÜM YAKIN"

Ferhat pirinççi; "Kısa vadede çözüm yakın. Berlin süreciyle beraber bu görüşmenin gerçekleşmesi ve Hafter milislere büyük bir baskı gelmediği noktada, çözümün masada olup, taraflar arasında uzlaşmanın olacağını düşünüyorum.



İKİ TARAFLA DA GÖRÜŞMEK ÖNEMLİ

Bu anlamda hem Türkiye'nin hem Rusya'nın iki tarafla da görüşüyor olması önemli. Hafter'in siyasi dağıtım sürecinden belli bir pay bırakılırsa Moskova'da Berlin sürecini kolaylaştıracak sürpriz bir çözüm olabilir." ifadesini kullandı.