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05.01.2020
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul için Montrö açıklaması
İstanbul Boğazı'ndaki tehlikeye değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz romen tankeriyle bir facia yaşadık. 7 ay o tanker burada yandı." dedi. Boğaz'daki sıkıntılardan dolayı kimsenin bu projeyi engelleyemeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, Montrö hakkında da net konuştu.
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