Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul için Montrö açıklaması

İstanbul Boğazı'ndaki tehlikeye değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz romen tankeriyle bir facia yaşadık. 7 ay o tanker burada yandı." dedi. Boğaz'daki sıkıntılardan dolayı kimsenin bu projeyi engelleyemeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, Montrö hakkında da net konuştu.