Son dakika: Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’dan kritik Kanal İstanbul açıklaması
Son dakika haberi… Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul ve gündeme dair kritik açıklamalarda bulunuyor. Cahit Turhan, "Kanal İstanbul Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli sağlanması, insanların, değerlerin korunmasıdır." dedi. Öte yandan Turhan, "İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25'lik azalma, bunların taşıdığı yük miktarında yüzde 53'lük artış var." şeklinde konuştu.
Son dakika haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA'da Kanal İstanbul ve gündeme dair sorularını yanıtlıyor.
Bakan Cahit Turhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar öyle;
"KANAL İSTANBUL'DA AMACIMIZ..."
Kanal İstanbul Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli sağlanması, insanların, değerlerin korunmasıdır.
İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25'lik azalma, bunların taşıdığı yük miktarında yüzde 53'lük artış var.
KANAL İSTANBUL'UN KAPASİTESİ NE OLACAK?
Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak. Kanalın kapasitesi Boğaz'ın 2,5 katının üstünde 3 katına yakın olacak.
Otoyol standardındaki Kanal İstanbul'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçirebileceğiz. Şu anda Boğaz'dan 118-125 gemi geçirebiliyoruz.
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