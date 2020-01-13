13 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İmamoğlu'nun İBB'sinde rezalet bitmiyor! Demirtaş'tan sonra terörist Sakine Cansız'ın kitabını satıyorlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
İBB'SİNDE REZALET BİTMİYOR! TERÖRİSTİN KİTABINI SATIYORLAR

'li 'nun yönettiği 'de rezaletin sonu gelmiyor. İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da Demirtaş’ın kitapları satmaya başlayan İmamoğlu bir skandala daha imza attı. kitapçısında 'nın kurucu üyesi olan terörist 'ın da kitabının satıldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl bir televizyon programında CHP İstanbul İl Başkan , terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ı terörist olarak görüp görmediğine dair soruya "2013'te ne söylediyse aynısını düşünüyorum, görüşlerim değişmedi" yanıtını verdi.

'li 'nun terör destekçisi ile olan ilişkisi kendi açıklamalarıyla da daha önce gündeme gelmişti. Daha önce birçok defa 'ı ziyaret edebileceğini dile getiren İmamoğlu, ziyaretten önce Kültür A.Ş. bünyesindeki istanbulkitapcisi.com.'da Demirtaş'ın kitaplarını satmaya başlamıştı.

Bu skandalın üzerinden çok geçmeden yeni bir skandal daha ortaya çıktı. İmamoğlu'nun belediyesi 'nın kurucu üyesi olan terörist 'ın 'Hep Kavgaydı Yaşamım' adlı kitabını da satıyor...

CHP'li Kaftancıoğlu: Sakine Cansız’ı terörist olarak görmüyorum! CHP'Lİ KAFTANCIOĞLU: SAKİNE CANSIZ’I TERÖRİST OLARAK GÖRMÜYORUM!

DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞÜRÜM

Sabah'ın haberine göre; temmuz ayında HDP'nin Taksim'deki İl Başkanlığını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "İmkan olsa ziyaret etmek isterim. Ama ziyaretlerle ilgili kurallar var. Umarım herkes için adalet hızlıca yerini bulur ve hak eden herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" cevabını vermişti.

EŞİ TİYATROSUNA GİTMİŞTİ

İmaoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabındaki öykülerine yer verilen okuma tiyatrosunu Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile birlikte izledi.

"GÖRÜŞLERİM DEĞİŞMEDİ"

CHP İstanbul İl Başkanı , telefonla katıldığı bir televizyon programında geçmişte attığı bir tweet üzerine sorulan soruya "Dünden bugüne değişmedim" diyerek canlı yayında PKK kurucusu terörist Sakine Cansız'ı terörist olarak görmediğini söyledi.

İmamoğlu'nun Demirtaş sevdası! İBB, Demirtaş'ın kitabı satmaya başladı İMAMOĞLU'NUN DEMİRTAŞ SEVDASI! İBB, DEMİRTAŞ'IN KİTABI SATMAYA BAŞLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elinizdeki kanları tiyatro oyunuyla temizleyemezsiniz İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: ELİNİZDEKİ KANLARI TİYATRO OYUNUYLA TEMİZLEYEMEZSİNİZ
Demirtaş yazdı Kaftancıoğlu sahneledi! CHP-HDP ittifakı tiyatroda buluştu DEMİRTAŞ YAZDI KAFTANCIOĞLU SAHNELEDİ! CHP-HDP İTTİFAKI TİYATRODA BULUŞTU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN