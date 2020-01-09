İran'dan Trump'ın "Müzakere" teklifine yanıt: İnanılmaz
İran'ın BM temsilcisi Trump'ın iş birliği teklifi ile ilgili konuştu Temsilci, teklifi 'İnanılmaz' olarak değerlendirdi. İran Devrim Muhafızları komutanından da "Daha sert intikam yakında" cevabı geldi.
Washington, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği mektupta, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin meşru müdafaa olduğunu ve gerilimin tırmanmasını engellemek için İran'la ön koşulsuz "ciddi müzakerelere" başlamaya hazır olduklarını belirtmişti.
İRAN'DAN YANIT GELDİ
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan BM temsilcisi, "Tahran hala Washington'ın yaptırımları altındayken Trump'ın teklifi inanılmaz" ifadelerini kullandı.
"DAHA SERT İNTİKAM YAKINDA"
İran Tasnim haber ajansından gelen bilgiye göre, İran Devrim Muhafızları komutanı Irak'taki ABD hedeflerine füze saldırısının ardından "Daha sert intikam yakında" açıklamasını yaptı.
İSVEÇ HÜKÜMETİ ÜZERİNDEN DE MESAJ YOLLADILAR
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İsviçre hükümeti aracılığıyla Washington yönetiminden bir mesaj aldıklarını söyledi.
ABD'nin İran'daki diplomatik temsilciliğini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'nin bugün ikinci kez bakanlığa çağrıldığını aktaran Musevi, "ABD'nin mesajına gerekli cevap kendisine iletildi." dedi. Musevi, mesajların içeriğine ilişkin ise bilgi vermedi.
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