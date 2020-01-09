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İran'dan Trump'ın "Müzakere" teklifine yanıt: İnanılmaz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
İRAN'DAN TRUMP'IN TEKLİFİNE YANIT!

'ın temsilcisi Trump'ın iş birliği teklifi ile ilgili konuştu Temsilci, teklifi 'İnanılmaz' olarak değerlendirdi. İran Devrim Muhafızları komutanından da "Daha sert intikam yakında" cevabı geldi.

Washington, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği mektupta, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin meşru müdafaa olduğunu ve gerilimin tırmanmasını engellemek için 'la ön koşulsuz "ciddi müzakerelere" başlamaya hazır olduklarını belirtmişti.

İRAN'DAN YANIT GELDİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan temsilcisi, "Tahran hala Washington'ın yaptırımları altındayken Trump'ın teklifi inanılmaz" ifadelerini kullandı.

"DAHA SERT İNTİKAM YAKINDA"

İran Tasnim haber ajansından gelen bilgiye göre, İran Devrim Muhafızları komutanı 'taki hedeflerine füze saldırısının ardından "Daha sert intikam yakında" açıklamasını yaptı.

İSVEÇ HÜKÜMETİ ÜZERİNDEN DE MESAJ YOLLADILAR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından hükümeti aracılığıyla Washington yönetiminden bir mesaj aldıklarını söyledi.

ABD'nin İran'daki diplomatik temsilciliğini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'nin bugün ikinci kez bakanlığa çağrıldığını aktaran Musevi, "ABD'nin mesajına gerekli cevap kendisine iletildi." dedi. Musevi, mesajların içeriğine ilişkin ise bilgi vermedi.

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