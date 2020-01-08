İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi: "ABD bölgeden gitmek zorunda kalacak"
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, Irak'taki ABD üssüne düzenledikleri saldırıyı "intikamın tamamı" olarak görmediklerini söyledi.
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, Fars haber ajansına yaptığı açıklamada, Washington yönetimi, askeri merkezlerini bölgeden çekene kadar sahnede kalacaklarını ifade etti.
ABD'nin başarılı bir savunma sistemi olmadığını ve füzelerin en büyük, en teçhizatlı üsse isabet etmesini engelleyemediğini savunan Şikarçi, bu durumun bölgede ABD'ye bağlı hareket eden ülkeler için de dersler içerdiği değerlendirmesinde bulundu.
"GİTMEK ZORUNDA KALACAK"
Şikarçi, "Bugün yapılan saldırıları intikamın tamamı olarak görmüyoruz. Asıl intikam öyle bir seviyede olacak ki ABD'liler her şeylerini bölgeden toplayıp gitmek zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.
"GÜLÜNÇ BİR YALAN"
Saldırıdan önce ABD ile İran'ın koordineli hareket ettiği ve üslerin bu nedenle boşaltıldığı iddialarına ilişkin ise Şikarçi, "Bu gülünç bir yalandır. İlkesel olarak bu düşmana tokat atma ruhuyla çelişiyor. ABD'yi katil bir düşman olarak görüyoruz. ABD'liler hedeflerine ulaşmak için bu algı operasyonlarını üretiyor." görüşlerini paylaştı.
Tahran'da düşen Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının füzelerle vurulduğu yönündeki iddiaların da doğru olmadığını ifade eden İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü, bunun da psikolojik savaşın bir parçası olduğunu ve ABD'nin çıkarlarını savunanlar tarafından ortaya atıldığını savundu.
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