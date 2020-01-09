09 Ocak 2020, Perşembe
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Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Tamamen gerçek dışı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
TÜRKİYE'DEN FLAŞ DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASI!

'ndan yapılan açıklamada,"8 Ocak'ta , , ve ile bakanlarının katılımıyla Kahire’de düzenlenen toplantının ardından ’deki gelişmelere yönelik yapılan açıklama bütünüyle gerçek dışı tezlere dayanmaktadır." denildi.

'ndan yapılan açıklamada,"8 Ocak'ta , , ve ile bakanlarının katılımıyla Kahire'de düzenlenen toplantının ardından 'deki gelişmelere yönelik yapılan açıklama bütünüyle gerçek dışı tezlere dayanmaktadır." denildi.

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