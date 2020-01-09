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Savaş çanları Navres Valid Hamid'in öldürülmesiyle çalmaya başladı! ABD-İran krizine damga vuran semboller

İran, ABD'nin Kasım Süleymani suikastına Irak'taki iki Amerikan üssünü balistik füzeyla vurarak karşılık verdi. İran dini lideri Hamaney saldırdan sonra kameralar karşısında, "Amerikalıların suratına tokat vurduk." açıklaması yaptı. Amerikan üslerine yapılan füze saldırısı sonrası konuşan ABD Başkanı Donald Trump, hiçbir ABD'linin hayatını kaybetmediğini söyleyerek tansiyonu düşüren ifadeler kullandı. ABD ile İran arasındaki yüksek tansiyona iki tarafın da gündeme getirdiği semboller damgasını vurdu.

Giriş Tarihi: 09.01.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 10:15
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Savaş çanları Navres Valid Hamid'in öldürülmesiyle çalmaya başladı! ABD-İran krizine damga vuran semboller

ABD ile İran arasındaki yüksek tansiyona iki tarafın da gündeme getirdiği semboller damgasını vurdu. İşte o sembollerden bazıları:

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Savaş çanları Navres Valid Hamid'in öldürülmesiyle çalmaya başladı! ABD-İran krizine damga vuran semboller

ABD'NİN 52 HEDEFİ

ABD Başkanı Trump, İran'ın Süleymani'nin öldürülmesine yanıt verilmesi halinde İran çıkarlarına yönelik 52 hedef belirlediklerini söyledi. Bu sayı, 1979'da Tahran'da rehin alınan 52 Amerikalıyı temsil ediyor.

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Savaş çanları Navres Valid Hamid'in öldürülmesiyle çalmaya başladı! ABD-İran krizine damga vuran semboller

İRAN'DAN 290 YANITI

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "52 sayısına atıfta bulunanlar 290 sayısını da hatırlasın. Asla İran ulusunu tehdit etmeyin" diye uyarıda bulundu. ABD 3 Temmuz 1988'de İran'dan Dubai gitmekte olan bir İran uçağını füzeyle vurmuş, 290 kişi ölmüştü.

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Savaş çanları Navres Valid Hamid'in öldürülmesiyle çalmaya başladı! ABD-İran krizine damga vuran semboller

52 ADET F-35 İLE GÖSTERİ

ABD, geçtiğimiz günlerde Utah'ta yaptığı planlı hava tatbikatında pistte 52 adet F-35A tipi savaş uçağıyla 'fil yürüyüşü' diye adlandırılan toplu geçiti yaparak güç gösterisinde bulundu. ABD'nin 52 rakamını öne çıkarması yine manidar bulundu.

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Savaş çanları Navres Valid Hamid'in öldürülmesiyle çalmaya başladı! ABD-İran krizine damga vuran semboller

SALDIRI SAAT 01.20'DE

Süleymani, geçen cuma günü Bağdat'ta saat 01.20'de İHA saldırısıyla öldürülmüştü. İran'ın ABD üslerine yönelik misillemesi de dün yerel saatle 01.20'de gerçekleşti.