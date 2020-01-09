Savaş çanları Navres Valid Hamid'in öldürülmesiyle çalmaya başladı! ABD-İran krizine damga vuran semboller

İran, ABD'nin Kasım Süleymani suikastına Irak'taki iki Amerikan üssünü balistik füzeyla vurarak karşılık verdi. İran dini lideri Hamaney saldırdan sonra kameralar karşısında, "Amerikalıların suratına tokat vurduk." açıklaması yaptı. Amerikan üslerine yapılan füze saldırısı sonrası konuşan ABD Başkanı Donald Trump, hiçbir ABD'linin hayatını kaybetmediğini söyleyerek tansiyonu düşüren ifadeler kullandı. ABD ile İran arasındaki yüksek tansiyona iki tarafın da gündeme getirdiği semboller damgasını vurdu.