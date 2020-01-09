Dünyanın konuştuğu firar! Nissan CEO'su Ghosn İstanbul'a getiren pilotların ifadesi ortaya çıktı

Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un Tokyo’da göz hapsinde bulunduğu evden firarının Türkiye ayağı ile ilgili tutuklanan 4 pilotun ifadeleri ortaya çıktı. Carlos Ghosn’u Osaka’dan İstanbul’a getiren ve İstanbul’dan Beyrut’a uçuran 4 pilot ifadelerinde Carlos Ghosn’u hiç görmediklerini, fakat operasyon müdürleri Okan Kösemen’in şüpheli hareketlerinin dikkat çektiğini belirttiler. Firari CEO’yu İstanbul’a getiren uçağın pilotu B.K.S., Carlos’un içine konulduğu sandıkların Osaka’dan önce uğradıkları ve 2 ABD’liyi aldıkları Dubai’den yüklendiğini, bu sandıkların Osaka’da yer hizmetleri tarafından indirilip geri getirildiğini kaydetti.

Nissan'ın CEO'su Carlos Ghosn'un tutuklu bulunduğu Tokyo'daki evden filmlere konu olacak bir planla firar etmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Carlos Ghosn'u Osaka'dan İstanbul'a, İstanbul'dan ise Beyrut'a taşıyan iki jetin pilotlarının verdiği ifadeler ortaya çıktı. Tutuklu pilotlar kendilerinin Carlos Ghosn'u görmediklerini iddia ederken operasyon müdürleri Okan Kösemen'in şüpheli hareketlerine dikkat çektiler. Pilotlar ayrıca uçağın Osaka'dan önce gittiği Dubai'de uçağa iki sandık yüklendiğini, bu sandıkların Osaka'da indirilip geri bindirildiğini belirttiler.

SANDIKLAR ÖNCE İNDİ, SONRA TEKRAR BİNDİRİLDİ

Carlos Ghosn'un Osaka'dan İstanbul'a getirildiği TC-TSR kuyruk numaralı uçağın pilotu B.K.S. ifadesinde şunları söyledi: "…28 Aralık günü Madakaskar Cumhurbaşkanı'nın içerisinde yer aldığı 10 yolcuyla Dubai'ye uçtuk. Aynı gün iki yolcuyla birlikte Dubai yer hizmetleri tarafından uçağa konulan iki büyük kutu ve yolcuların bagajları ile birlikte Osaka Havalimanı'na hareket ettik. Kutular büyük olduğu için bir tanesi kabin bölümüne konuldu, daha büyük kutu da bagaj bölümüne konuldu. 29 Aralık günü sabah saatlerinde Osaka Havalimanı'na indik. Japon yer hizmetleri firması uçaktaki kutular dahil tüm bagajları tahliye etti. 2 ABD'li uçaktan indi… Aynı gün saat 20:30 sıralarında Japon yer hizmetleri firması bizi otelden alarak havalimanına getirdi. Saat 22:15 sularında yolcu olarak 2 ABD vatandaşı geldi. Japon yer hizmetleri kutularla birlikte aynı bagajları uçağa yükledi. Bu şekilde saat 23:00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşmak üzere Osaka'dan ayrıldık. VIP hizmet verdiğimiz için yolcularla diyalogumuz olmuyor. Dolayısıyla seyahat sırasında yolcu bölümünde ya da arka bagaj tarafında başkaca kimseyi görmedim. Müzik kutularının içerisi daha önceden kontrol edildiği için kutulara bakmadık. Zaten böyle bir görevimiz de bulunmamaktadır.

"OKAN KÖSEMEN BENİ EVRAK ALMAYA GÖNDERDİ"

30 Aralık günü sabah saat 05:30 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptık. Uçağın kapısını açtıktan sonra MNG firmasının operasyon müdürü Okan Kösemen uçağa geldi. Ben kendi işlerimle uğraşırken MNG hangar tarafında bir evrak aşağıya indireceklerini, evrakı alıp getirmemi benden rica etti. Uçağın hemen yanındaki Havaş'a ait VIP aracıyla MNG hangarın bulunduğu şirketin giriş kapısına gittik. 5-10 dakika şirketten evrakın teslim edilmesini bekledik. Kimse gelmeyince VIP araç ile uçağa geri döndük. Bu sırada TC-RZA kuyruk numaralı uçak hareket etmek üzereydi. Atatürk'e indikten sonra TC-TSR kuyruk numaralı uçağa ticari aracın yaklaştığını görmedim. Söz konusu araç ise Carlos Ghosn isimli şahsın TC-RZA kuyruk numaralı uçağa nakledildiğini görmedim. Okan beyin bu uçakla Beyrut'a gideceğini uçak içerisinde duydum. Bunun dışında söz konusu uçak ile Carlos isimli şahsın Beyrut'a kaçırılmasına ilişkin bilgim olmadı… İki kişi götürüp iki kişi getirdik. Bagajlar aynıydı. Uçağın arka tarafıyla herhangi bir göz veya herhangi bir temasımız olmadı. Ben kendi başıma arabayı alıp kafama göre gitmedim. Sanırım beni uzaklaştırmak için göndermiştir diye düşünüyorum"

"OKAN BEY YANINDA BİRİSİ İLE İNDİ"

TC-TSR kuyruk numaralı uçağın diğer pilotu N.P. ise ifadesinde, "… 23:00 sularnında İstanbul Atatürk Havalimanı'na hareket etmek üzere Osaka'dan ayrıldık. Uçak içerisinde iki ABD vatandaşı ile hiçbir diyalogumuz olmadı. İçlerinden bir tanesi uçağa konulan müzik kutularını Dubai'ye götürüp götüremeyeceğimizi sordu. Uçakta fazla yer kapladığını, götüremeyeceğimizi söyledim. Müzik aletleri hediyemiz olsun, büyük kutu içerisinden eşyalarımızı alacağız, ister kullanın ister atın diyerek kutuları bize bıraktılar. Kutulardan bir tanesi kabin içerisine konulmuştu. Diğeri arka bagaj bölümündeydi. 30 Aralık günü saat 5 sularında Atatürk'e iniş yaptık. Hemen yakınımızda yine MNG'ye ait TC-RZA kuyruk nolu uçak park halinde bekliyordu. Bizim haftalık uçuş planımızda TC-RZA'nın Beyrut seyahati görünmüyordu. Uçağın kapısını açtıktan sonra MNG operasyon müdürü Okan Kösemen, uçağa geldi. Yolcularla kendisinin ilgileneceğini söyledi. Kendi işlerimle uğraştığım için uçağa yaklaşan araçları gördüm ancak yolcu transferine dikkat etmedim… Uçakta yolcu olarak bulunan 2 ABD'li gittikten sonra Okan beyin uçaktan inerken yanında gece karanlığında birisi daha indi. Ancak bu şahsın kim olduğunu bilmiyorum. Olay ortaya çıkınca bu şahsın bizim uçakta kutu içerisine gizlenerek kaçırılan Carlos Ghosn olduğunu öğrenmiş oldu" dedi.

"50-55 YAŞLARINDA ERKEK YOLCU İLE GELDİ"

Sabah'ın haberine göre; Carlos Ghosn'u İstanbul'dan Beyrut'a götüren TC-RZA kuyruk numaralı uçağın kaptan pilotu Ö.B.B. ifadesinde şunları söyledi: "27 Aralık günü gece saat 00:02'de MNG müdürü Okan Bey'den 30 Aralık günü İstanbul-Beyrut 2 yolcu, Beyrut-İstanbul 1 yolcu şeklinde TC-RZA kuyruk numaralı uçakta sorumlu kaptan olarak görevlendirildiğime ilişkin mail geldi. 30 Aralık günü 04:30 sıralarında Atatürk Genel Havacılık Terminali'ne geldim. Uçağa geçtim, hazırlıklarımız sırasında Okan Kösemen geldi. Bu sırada bizim firmaya ait TC-TSR uçak aprona geldi. Okan Bey bizim uçaktan ayrılarak TC-TSR'ye gitti. Bir müddet sonra Okan bey yanında daha önceden hiç görmediğim 50-55 yaşlarında erkek yolcu ile uçağa geldi… Okan bey hareket etmemizi söyledikten sonra 05:45 sıralarında Atatürk'ten uçtuk, aynı gün saat 07:15 sıralarında Beyrut'a indik. Uçuş esnasında Okan beyin yanındaki şahısla hiçbir temasımız olmadı. Okan bey ile yanındaki şahıs uçaktan indi. Saat 07:45 sıralarında Okan bey uçağa geri döndü.

Bu sırada üniformalı sarışın beyan tenli bir kişi bizim uçağa geldi. Okan bey ile 2-3 dakika görüşme yaptı ve ayrıldı. Sonra bu şahsın Okan bey ile irtibatlı olduğu Nicholas isimli Lübnan vatandaşı broker olduğunu öğrendim. Saat 08.15 sıralarında Beyrut'tan ayrıldık, saat 10:00 sıralarında Atatürk'e iniş yaptık."

TC-RZA kuyruk numaralı uçağın ikinci pilotu S.K. ise ifadesinde, "TC-RZA uçağının yardımcı kaptan pilotu olarak görevlendirildim… Uçuş için hazırlıkları yaptığımız sırada MNG operasyon müdürü Okan Kösemen yanında tanımadığım, daha önceden hiç görmediğim bir erkek şahısla birlikte uçağa bindi. Hava yağışlı ve gece karanlık olduğu için erkek şahsın eşgalini göremedim… Uçuş esnasında Okan beyin yanındaki şahısla hiçbir temasımız olmadı. Beyrut'a inince Okan beyin yanındaki şahıs uçaktan indi. 15 dakika sonra Okan bey uçağa geri döndü…"