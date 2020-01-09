AK Partili Mahir Ünal'dan Fatih Portakal'a sert tepki: Hadsiz, terbiyesiz...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair sorularına yanıt verdi. İran-ABD gerilimi ile ilgili konuşan AK Partili Mahir Ünal, "Her iki tarafa da itidal tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı. Mahir Ünal, "Türkiye, BM'nin tanıdığı meşru hükümetin yanında duruyor. Biz onların Doğu Akdeniz'de kurdukları oyunları boşa düşürdük. Ama bu ülkede bir televizyon kanalında bu ülkeyi bu devleti çıkıp emperyalist emeller taşımakla suçlayacak kadar hadsiz, terbiyesiz bir akılla karşı karşıyayız." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair sorularına cevap verdi. AK Partili Mahir Ünal, "Bu coğrafyada 9 ülke şuan yönetilemez durumda...Türkiye istikrar olarak bölgenin önemli bir ülkesi. Türkiye olarak İran'ın istikrarsızlaşmaması tarafındayız. İran ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasından yanayız." ifadelerini kullandı.
Mahir Ünal , Türkiye Cumhuriyeti'ne Libya'nın resmi hükümetine destek verdiği için emperyalist ve sömürgeci diyen Fatih Portakal ile ilgili olarak, "Türkiye, BM'nin tanıdığı meşru hükümetin yanında duruyor. Biz onların Doğu Akdeniz'de kurdukları oyunları boşa düşürdük. Ama bu ülkede bir televizyon kanalında Bu ülkeyi bu devleti çıkıp emperyalist emeller taşımakla suçlayacak kadar hadsiz, terbiyesiz bir akılla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.
İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları
"Dış politika kaçınılmaz olarak iç siyaseti etkiliyor. Türkiye içinde bulunduğu bölge itibariyle bölgede olan bitenlere karşı duyarsız kalamaz. Biz bölgemizde uzunca bir süredir istikrar ve huzuru dile getiriyoruz.
"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ" MESAJI
Irak ve Suriye istikrarsızlaştığında neler olduğunu gördük. Ekonomi, göç ve mülteci konusunda Türkiye'nin nasıl etkilendiğiniz biliyoruz. Türkiye olarak bölgenin huzuru ve istikrarını istiyoruz. İran ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasından yanayız.
Bölgenin istikrarı için meseleye bakıyoruz. Biraz olsun diplomasi kanalının açıldığını görüyoruz. Her iki tarafa da itidal tavsiye ediyoruz. Savaş tamtamlarının çalmasına müsaade edilmemeli. Sayın Cumhurbaşkanımız doğal arabulucu olarak hareket ediyor. İran'ın istikrarsızlaştırılması ciddi göç dalgasına sebep olur.
-FETÖ İLE MÜCADELE- KONUSU
FETÖ ile güçlü bir mücadele yürütüyoruz. FETÖ bir dini grup değil, dinle diyanetle alakası yok. CHP'nin bir belediye başkanı FETÖ'den görevden alındı. CHP'nin dönüp kendi içine bakması gerekir. CHP bırakın temizlik yapmayı FETÖ'nün söylemlerini kullandı.
FETÖ ELEBAŞI İÇİN İADE TALEBİ
ABD ile yapılan her görüşmede gündem olarak masaya geldi. Ben Trump'ın son derece rasyonel yani birçok konuda akıllıca davrandığını düşünüyorum. Kendi çıkarları doğrultunda bunu yapıyor. Bunu kastederek söylüyorum.
LİBYA'DA ATEŞKES ÇAĞRISI VE FATİH PORTAKAL KONUSU
Türkiye BM'nin tanıdığı meşru hükümetin yanında duruyor. Biz onların Doğu Akdeniz'de onların kurdukları oyunları boşa düşürdük. Ama bu ülkede bir televizyon kanalında Bu ülkeyi bu devleti çıkıp emperyalist emeller taşımakla suçlayacak kadar hadsiz, terbiyesiz bir akılla karşı karşıyayız.
Ha bunlar bu gücü nereden alıyorlar. Atatürk'ün kurduğunu söyledikleri partiyi ele geçiren Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesinin Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru hükümetle iş yapan Türkiye Cumhuriyeti devletinin uluslararası hukukta karşılığı olan anlaşmasını desteklemek yerine oradaki haydut Hafter'in yanında yer alıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı bunların gözünü karartmış durumda..."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Türkiye’den Irak’ta net mesaj: Bunu asla istemiyoruz
- THY'den önemli İran ve Irak kararı! Yeniden...
- Kanlı plan ortaya çıktı! Ankara'yı kana bulayacaklardı
- İzmir'de heyecanlandıran keşif! Tam 250 milyon ton...
- Türkiye hamlesini yaptı! Aynı kirli senaryo sahnede
- Yatırımcıların gözdesi Türkiye oldu!
- HDP'li vekil PKK'lı teröristleri anma töreninde
- EKPSS sonuçları açıklandı!
- İstanbul Havalimanı hazımsızlığı sürüyor
- Başkan Erdoğan: Tüm yargı dünyasına sesleniyorum...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?
- AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!
- 2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?
- 9 Ocak Konya’da yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili ilan edildi mi?
- Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Perşembe Nevşehir kar tatili! Valilik açıklaması var mı?
- 2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?
- Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn kimdir? Carlos Ghosn kaç yaşında, nereli?
- Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu: Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları kimdir?
- Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?
- KYK bursu ve kredisi yatmadı mı? KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? 2020 KYK burs ücreti ne kadar oldu?
- 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı kaç TL?
- Tutunamayanlar 1. bölüm izle! Tutunamayanlar 1. bölüm tek parça izle!