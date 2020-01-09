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EKPSS sonuçları açıklandı! EKPSS sonuç sorgulama ekranı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2020
EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, sonuçlarını açıkladı. Açıklama, ÖSYM'nin resmi sitesinden yapıldı. EKPSS sonuç sorgulama işlemlerinin https://sonuc.osym.gov.tr uzantısından yapılacağı belirtildi. Sınav sonuçlarını haberimizdeki link üzerinden sorgulayabilirsiniz...

ÖSYM tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı () sonuçlarına göre, kamu kurum ve kuruluşlarına engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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