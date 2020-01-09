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09.01.2020

AK Partili Mahir Ünal'dan Fatih Portakal'a sert tepki: Hadsiz, terbiyesiz...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair sorularına yanıt verdi. İran-ABD gerilimi ile ilgili konuşan AK Partili Mahir Ünal, "Her iki tarafa da itidal tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı. Mahir Ünal, "Türkiye, BM'nin tanıdığı meşru hükümetin yanında duruyor. Biz onların Doğu Akdeniz'de kurdukları oyunları boşa düşürdük. Ama bu ülkede bir televizyon kanalında bu ülkeyi bu devleti çıkıp emperyalist emeller taşımakla suçlayacak kadar hadsiz, terbiyesiz bir akılla karşı karşıyayız." dedi.

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